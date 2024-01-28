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الأردن يدين الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا

1/28/2024 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دان الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل ٣ جنود أميركيين وجرح أخرين من القوات الأمريكية، التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

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