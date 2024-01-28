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تفخيخ العالم بالقهر

1/28/2024 2:33:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرح الصديق محمد الرواجبة (وهو شاب أردني مثابر يعمل في الإعلام)، سؤالا بسيطا بعفوية، يجعلني أتعمق أكثر في عمق السؤال البسيط.
يقول بعد حديث طويل: ما الذي يريده الاحتلال بالضبط؟ هل الفرار إلى أوروبا هو مفتاح الحل لديهم؟ أولئك الذين نسميهم "الاحتلال"، أليسوا هم ذاتهم القادمين من أوروبا بالأصل؟ فمن هو المتطرف الحقيقي هنا؟
الحديث الطويل الذي سبق الأسئلة لا يقل أهمية، فهو يعقد مقارنات غاية في البساطة ونعيشها يوميا ويراها الجميع بوضوح: فهذا الغربي "عموما" الذي يساند إسرائيل في قتل الفلسطيني على أرضه، هو ذاته الأوروبي " او الغربي" الذي يفتح ذراعيه وكل منظومة حقوق الإنسان وقيمها الرفيعة لذات الفلسطيني المهاجر إلى أوروبا!! لينتهي أغلبهم مواطنين أوروبيين في القارة البيضاء، لكن هذا الفلسطيني نفسه على أرضه عدو.. مهدور الدم.
تلك مفارقة واضحة لكنها مدهشة.
ما هو المطلوب من الفلسطيني بالضبط؟
عملية التهجير التي يخطط لها اليمين الإسرائيلي ضمن عقيدة راديكالية متطرفة ويحاول أن يحققها بكل السبل التي يستطيع الوصول إليها لا يمكن أن تكتمل بدون موافقة غربية – أوروبية، فهذه الكتل البشرية التي يستهدف اليمين تهجيرها من أرضها لن تجد ملاذا "إنسانيا!!" لها إلا في الغرب وأوروبا.
بعض من أعرفهم من ثقات في الضفة الغربية يتحدثون عن تسهيل عمليات شراء في قبرص واليونان وبعض الدول الأوروبية للفلسطيني القادر على الشراء، مع كل ما يتضمنه ذلك من إجراءات إقامة دائمة قابلة للتحول إلى جنسية في تلك الدول!
عملية الترانسفير الفلسطيني قائمة بالفعل، عبر الترهيب والتهديد، والفلسطيني في النهاية إنسان يبحث عن عيش كريم ولو بالحد الأدنى الذي لا يجده تحت الاحتلال: فإما أن يزول الاحتلال بحل دولي متفق عليه يضغط على إسرائيل، او يزول الفلسطيني عن أرضه ومنها بتواطؤ دولي يضغط على العالم للقبول به.
هل يتحمل العالم تلك الكلفة "الإنسانية" بكل ما تحمله من ثقل؟ والأثقال هنا بشرية متخمة بالقهر والذاكرة ومع كل هذا القتل والدم المسفوح فهي مثقلة بالانتقام!
من هنا، لا بد من حملة "علاقات عامة" ممنهجة تخاطب قواعد الرأي العام الأوروبي والغربي عبر الأحزاب السياسية التي تمثل العموم، وتلقي بمرشحيها كصانعي قرار في المؤسسات هناك.
وهذا يتطلب اكثر من إعلام "شعبوي" يثير الأدرنالين في شرايين المشاهد العربي لا أكثر، إلى خطاب عقلاني إقليمي موجه إلى العالم مفاده أن لا حل إلا الحلول السياسية الجدية والواقعية، التي تفرض على إسرائيل النزول عن شاهقها اليميني المتغطرس، والقبول بالحلول الدولية، بعد وقف فوري لكل أعمال العنف في كل جبهاتها.
كل يوم يمر في غزة والضفة الغربية "المحتلتين حسب الإجماع الدولي" تحت طائلة القصف الدموي والعنف المفرط حد القتل والإبادة هو تراكم إضافي لقنابل بشرية مؤقتة على انفجار انتقامي وشيك على صيغة من تبقى من أحياء، وسيبقى الكثير على قيد الحياة يحمل في داخله كل تلك الذاكرة المثقلة بالدم والغضب.
العالم كله مسؤول اليوم، وملزم بتعطيل ما أمكن من قنابل الغضب الموقوتة وخفض منسوب القهر.

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