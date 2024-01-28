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الأونروا.. ضحية جديدة

1/28/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد أن أعلنت إسرائيل أن عددا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" قد شاركوا في عملية حماس في السابع من أكتوبر ضد الاحتلال، أعلنت دول مهمة عن تعليق أو وقف دعمها او بعضه عن الوكالة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي سبق لها في عهد ترامب أن أوقفت الدعم ثم عادت في عهد إدارة بايدن إلى ضخ الدعم بعد جهد أردني واضح مع الإدارة الأميركية.
وما تقوله حكومة الاحتلال وماتسعى إليه إن اليوم التالي بعد الحرب يجب أن لا يكون فيه وجود للأونروا في غزة، وهذا ليس عقابا للوكالة الدولية على مشاركة عدد من العاملين فيها في عملية حماس، لكنه قرار سياسي مهم جدا لأكثر من سبب، الأول: أن نسبة كبيرة من سكان غزة هم من النازحين في المخيمات أو المدن ويعتمدون على وكالة الغوث في توفير سبل المعيشة وخدمات التعليم والصحة...، وبالتالي فإن نجاح كيان الاحتلال في تخفيف الدعم المالي عن الأونروا يعني التضييق على نسبة مهمة من أهل غزة وايضا الضفة وكذلك الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة ومنها الأردن وسوريا ولبنان.
أما الأمر الأهم فهو أن هذه الوكالة الدولية إحدى عناوين وجود قضية للشعب الفلسطيني، وايضا الحقوق الكبرى للفلسطينيين وأهمها حق العودة والدولة المستقلة، فالأونروا جزء من اعتراف العالم باستمرار القضية الفلسطينية بأبعادها الكاملة منذ عام 1948 وحتى اليوم.
وإذا تتابعت الدول في إعلان موقف سلبي من الأونروا ووقف الدعم المالي عنها أو تخفيفه فإن إسرائيل تكون قد نجحت في تسريع اختفاء هذه المنظمة الدولية بدورها الخدماتي والأهم برمزيتها السياسية.
ولعلنا نتذكر الجهد الأردني الكبير مع دول عربية وغربية لزيادة الدعم المالي للأونروا خلال السنوات الماضية بسبب العجز المالي الكبير الذي تعاني منه، والذي ازداد في عهد ترامب الذي أوقف دعم أميركا، وكان جزءا من أولويات الأردن مع إدارة بايدن الحالية إعادة الدعم الأميركي وهذا ما كان، وتقليص العجز المالي للوكالة، وكان الأردن شريكا مهما في عقد عدد من المؤتمرات الدولية في السنوات الأخيرة لتوفير دعم للأونروا ونجحت جهود الأردن في الحفاظ على استمرارعمل الوكالة، وأيضا على بقاءها ورمزيتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
إسرائيل التي تعلم جيدا معنى وجود الأونروا، تحاول استغلال ما تقول إنه مشاركة عاملين في الوكالة في عملية السابع من أكتوبر؛ لتحقيق هدف سياسي كبير وهو إدخال الوكالة في حالة عجز مالي كبير ووقف الدعم والمساهمات المالية لدول فاعلة، ومؤكد أن إسرائيل ستسعى لزيادة عدد الدول التي ستحجب الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للوصول إلى وقف عملها وغيابها تماما.

MENAFN28012024000072011014ID1107778332

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