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العدالة في الميزان!

1/28/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في مقالي السابق قلت إن السياسة الأردنية نجحت في تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية للنظام العالمي كله، ووضعه أمام خيارات محددة، فإما أن يفرض وجوده او تحل الكارثة على الجميع، والآن أسأل ماذا لو لم تتخذ محكمة العدل الدولية القرار المناسب بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة، أو قبلت بضغوط معينة فقررت أنها ليست جهة اختصاص، أو غير ذلك مما طمحت إليه إسرائيل برد الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا، لو وقع شيء من ذلك لكانت نهاية لكل ما يرتبط بالشرعية الدولية والعدالة الإنسانية!
عدم صدور قرار حاسم من قبل المحكمة بوقف الحرب لا ينقص أبدا من قيمة القرارات التي تلزم إسرائيل باتخاذ الإجراءات التي تحمي المدنيين وإدخال المساعدات من دون قيد أو شرط وغيرها من التدابير الواجبة التي لا يمكن أن تتحقق من دون وقف العمليات العسكرية، ولا بد هنا أن نأخذ في الاعتبار أمرين مهمين: أولهما أن المحكمة أصدرت قراراتها في مدة زمنية قصيرة في قضية بهذا الحجم من التعقيد، وثانيهما التوافق بين القضاة على اختلاف مشاربهم لتحقيق مبدأ الإجماع الكامل، ناقص القاضي الإسرائيلي بالطبع.
لقد كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على حق حين وصفت في بيانها الترحيبي بقرار المحكمة الدولية بأنه قرار تاريخي، ليس للتعبير عن أهميته وحسب بل لأنه يضع إسرائيل لأول مرة أمام العدالة الدولية بعد أن مارست جرائم الإبادة الجماعية على مدى خمسة وسبعين عاما، دون حساب أو عقاب، فقد تصرفت وما تزال كما لو أنها استثناء في النظام العالي، ولا أدل على ذلك مما صدر عن رئيس وزرائها نتنياهو من تحقير للمحكمة، وهو يلصق بها العار، ويستنكر قراراتها، شأنه في ذلك شأن أعضاء مجلس حربه وحكومته.
ثم إن بيان الخارجية وفقا لتلك السياسة التي تقوم أساسا على التمسك بالشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة ومجالسها وهيئاتها ومنظماتها واتفاقياتها قد بنى حجته على وجوب الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدا على ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيها.
لقد ساند الأردن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، ومن المؤكد أنه يساند كل الجهود المبذولة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأهمها الآن دعوة الجزائر لانعقاده يوم الأربعاء المقبل، استنادا على قرار المحكمة، لأنه في الأصل يحمل المسؤولية للشرعية الدولية في الحفاظ على الأمن والسلام العالمي، ويراهن كذلك على أنها تواجه اختبارا حقيقيا في موضع الحالة الإسرائيلية، وفي وضع حد لشريعة الغاب، وعنجهية القوة أيا كان مصدرها.
يقف العالم اليوم عند منعطف خطير للغاية على إثر ما يجري في غزة والضفة الغربية من قتل ودمار وتشريد، وانتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية، وهنا تكمن أهمية تبني الأردن مبدأ دفاع الشرعية الدولية عن نفسها، وفرض كلمته على الجميع، فهناك مصلحة للدول كلها، بما فيها الدول العظمى المسؤولة أكثر من غيرها على حفظ السلام العالمي، وقد تكون العدالة المتمثلة في أحد أركانها بالمحكمة الدولية، وقراراتها النافذة والملزمة هي المدخل الصحيح لتغيير مجرى الأحداث في هذه المنطقة وفي كل مكان!

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