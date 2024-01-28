Sunday, 28 January 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتخابات 2024

1/28/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دستوريا ينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر (الحالي) في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، ودستوريا للملك حل مجلس النواب وفق المادة 34/3 من الدستور، ما يعني إمكانية حل مجلس النواب في أي وقت، وبالتالي فنحن في هذا العام امام استحقاق دستوري يتعلق بالانتخابات وموعدها.
الخيارات التي تلوح في الافق حول موعد الانتخابات مختلفة، فلو افترضنا ان المجلس الحالي سينهي عمره الافتراضي، فإنه يمكن اصدار الأمر الملكي بإجراء الانتخابات قبل موعد انتهاء عمره؛ والامر الملكي بإجراء الانتخابات لا يعني حل مجلس النواب، وانما يمكن اصدار التوجيه الملكي دون حل المجلس، تقول المادة 68 من الدستور في فقرتها الاولى (مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين)، ما يعني ان الظروف لو لم تكن ملائمة فان تمديد مدة المجلس قائمة مع استبعاد هذا الخيار في الوقت الراهن، وخاصة ان الارادة السياسية العليا ذهبت على الدوام لإجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها، والتعامل مع المواعيد الدستورية بشفافية وجدية دون النظر للاستثناءات التي يمنحها الدستور، او لأي ظروف، ولطالما جرت الانتخابات النيابية في ظروف قاسية كان أصعبها اجراء انتخابات المجلس الحالي في ظل ازمة كورونا والإغلاقات والتباعد وخلافه من اجراءات احترازية، ورغم ذاك ذهبت الإرادة السياسية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده دون ابطاء.
أعتقد أن الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري، ولو اردنا التفكير مليا في المواعيد التي يمكن من خلالها اجراء الانتخابات فان موعدها الأكثر امكانية قد يكون في الفترة بين تموز (يوليو) او آب (اغسطس) المقبلين، اذ تقول المادة 68/3 من الدستور (يجب اجراء الانتخاب خلال الأشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد).
وفق الدستور أيضا، فان الانتخابات يمكن ان تجري في شهر آذار (مارس) من عام 2025 وهذا الموعد تخدمه المادة 73 من الدستور التي تقول (إذا حل مجلس النواب؛ فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة 78 من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل)، ما يعني انه يمكن حل مجلس النواب في العاشر من تشرين الثاني المقبل؛ اي قبل انتهاء عمره الدستوري بأسبوع، وبالتالي فان الانتخابات يتوجب اجراءها خلال اربع اشهر من الحل، أي قبل العاشر من آذار من العام المقبل.
تلك سيناريوهات محتملة لموعد الانتخابات التي تتوافق مع الدستور ومع فرضية ان المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية، أما في حال حل مجلس النواب عند انتهاء دورته الحالية وهو امر غير مستبعد فإن ذاك يعني ان الحكومة عليها الاستقالة خلال اسبوع من الحل وان الانتخابات ستجري خلال الأشهر الاربعة للحل، ولو افترضنا ان المجلس الحالي سيحل في أيار او حزيران المقبلين فإن الانتخابات سيكون موعدها بين شهري آب وأيلول المقبلين، وهو موعد يترك تحديده للهيئة المستقلة للانتخاب.
بالمجمل فإننا في العام الحالي امام استحقاق مهم وهو الانتخابات النيابية والتي ستجري وفق قانون انتخاب جديد تم بموجبه منح 41 مقعدا للأحزاب ضمن قوائم وطنية، وتم بموجبه اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في العاصمة واربد وتقليص عددها، وينتظر منه أن يقدم شكلا تشريعيا ورقابيا مختلفا.

MENAFN28012024000072011014ID1107778330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث