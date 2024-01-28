بلدية إربد تتعامل مع 60 شكوى خلال المنخفض الجوي

MENAFN - Alghad Newspaper)تعاملت فرق الطوارئ في بلدية إربد الكبرى منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى مساء اليوم السبت مع 60 شكوى تلقتها غرف الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة.



وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس إن جميع الشكاوى التي تم التعامل معها لم تشكل أي خطورة على حياة المواطنين أو الممتلكات، وتمثّل معظمها بارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق، وارتفاعه في ساحات ترابية، إضافة إلى انسداد بعض المناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار بسبب تجمع النفايات والأنقاض فيها.



وأضاف خريس أن بلدية إربد اضطرت كذلك للتعامل مع فيضان المياه في عدد من الحفريات التابعة للشركات الخدمية المختلفة التي تعمل في شوارع المدينة، إضافة لسحب المياه من إحدى التساوي ومواقف مركبات في عمارتين داهمتهما مياه الأمطار.



وأكد أن فرق الطوارئ على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الشكاوى التي تكون ضمن اختصاصها، مبيناً أن العمل يكون على مدار 24 ساعة حتى انتهاء المنخفض الجوي الحالي.