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العبادلة: الخط العربي يعد الأسرع والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص

1/28/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- أكد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية للخط العربي للنقل البري البحري، مشددا على أن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأميركية مروراً بمصر، وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجستي، وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأميركية.

وأوضح وزير النقل المصري خلال لقائه مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بمقر وزارة النقل المصرية، بحضور نائب مدير عام الشركة اللواء جمال إبراهيم، أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل دخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن، وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

و بين الوزير أن تشغيل هذا الخط جاء بناء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والعلاقات المتطورة بين بلدان دول التأسيس خدمة للتجارة البينية وتسهيلا لانسيابية السلع والبضائع عبر موانئ البحر المتوسط كنافذة بحرية جديدة لتلك الدول، منوها إلى قيام وزارة النقل المصرية بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة.

بدوره، استعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة الإجراءات التي اتخذها الجسر العربي لنجاح هذا الخط ومميزاته، حيث يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص، كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها إلى السوق الأوروبية.

وثمن العبادلة دعم الجانب المصري المطلق لمسارات هذا الخط وتذليل كافة الصعوبات لإنجاحه، لا سيما في ظل اهتمامهم الكبير بتطوير وتوسيع ميناء العريش المصري الذي سيكون بمثابة ميناء خلفي للمملكة؛ نظرا لقصر المسافة ما بين العقبة والعريش وبالتالي اعتماده الميناء الأهم للصادرات والواردات الأردنية عبر البحر المتوسط.

وشدد على أن الخط العربي الجديد يحقق الربط القاري بين 4 قارات؛ هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا من خلال انسياب آمن وسريع لكافة أنواع البضائع القادمة والمغادرة من وإلى تلك القارات عبر الموانئ الأردنية والمصرية التي استطاع الجسر العربي وبدعم دول التأسيس فتح مسارات بحرية وبرية، فيما بينها تأكيدا لضرورة توفير كافة الخيارات لتبقى الأسواق والتجارة العربية والإقليمية مع دول العالم مفتوحة على كافة المنافذ والممرات البحرية.

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