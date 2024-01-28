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جرش الحرفية.. خدمات منقوصة وديون متراكمة ومحال على وشك الإغلاق

1/28/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – تواجه ورش ومحال قطع المركبات في مدينة جرش الحرفية أوضاعا صعبة، قد تدفع ببعض الحرفيين إلى إغلاق مصالحهم، نتيجة تراكم الديون والذمم المالية عليهم لصالح بلدية جرش كبدل إيجارات وتراخيص، مقابل تراجع يصفونه بـ "غير المحتمل" بمستوى العمل.
ويرافق صعوبة الأوضاع التي تواجهها غالبية المحال، تردي البنية التحتية للمدينة الحرفية ونقص واضح بالخدمات التي من المفترض أن تقدمها البلدية، وفق أصحاب محال وورش قالوا لـ "الغد": "نطالب منذ وقت طويل بضرورة تأمين المدينة الحرفية بكافة احتياجاتها غير أن البلدية تهتم أكثر بقضية تحصيل الذمم المتراكمة علينا كبدل إيجارات".
في ذات الوقت، لا ينكر أصحاب المحال التي تراكمت عليهم الأجور، ما قامت به البلدية من خصومات تشجيعية من أجل مساعدتهم بسداد الذمم، بيد أنهم أكدوا أن هذه الخصومات لم تجد نفعا في ظل وضع الركود الذي تعيشه المدينة.
وقال حرفيون إنهم ومنذ سنوات يعجزون عن تسديد الالتزامات المالية لصالح بلدية جرش، كأجور محال أو مسقفات وتراخيص، موضحين أن أصحاب محال تجاوزت قيمة الذمم المتراكمة عليهم آلاف الدنانير.
يقول فني تصليح المركبات عماد بيان إن معظم الورش بالمدينة الحرفية مغلقة حاليا بسبب تراجع العمل نتيجة سوء الظروف المالية التي يعاني منها المواطنون، موضحا أن مسألة إصلاح المركبة بات ينحصر في الحالات الضرورية القصوى فقط، وما تشهده الورش حاليا مجرد أعمال صيانة بسيطة ومتواضعة.
وتابع: "بلدية جرش الكبرى تقوم بين الحين والآخر بتوجيه إنذارات عدلية لأصحاب المحال لإلزامهم بدفع الذمم المالية المتراكمة عليهم، في ذات الوقت لم تتعاون معهم في تحسين البنية التحتية للمدينة الحرفية وما زالوا منذ سنوات يشكون من سوء وتردي أوضاعها وعدم توفر الخدمات الأساسية فيها من قبيل الإنارة وشبكة طرق وصرف صحي وحراسة، فضلا عن ضيق مساحتها".
وقال إن عمر المدينة الحرفية في جرش لا يتجاوز 15 عاما، ومستوى البنية التحتية فيها متهالك، وبحاجة ماسة إلى الصيانة، سيما وأنها تفتقر للصرف الصحي والساحات والطرق تحولت إلى شبه ترابية.
وبين أن طبيعة عمل الورش كمحال الميكانيك وكهرباء السيارات والدهان، تحتاج إلى طرق وساحات معبدة ومجهزة وأرصفة كافية، من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات التي تحتاج إلى صيانة.
ويوافقه الرأي الفني حيدر بني مصطفى وهو صاحب ورشة بالمدينة الحرفية، بقوله "ورش ومحال تجارية تعرضت للسرقة مرات عدة لعدم توفر خدمة الحراسة"، مشيرا إلى حاجة المدينة للعديد من الخدمات ومنها تعبيد طرقها.
وطالب بإزالة الطمم والأنقاض المجاورة للمدينة الحرفية، والتي تتسبب في تكاثر الحشرات والزواحف والقوارض، وكذلك الحاجة لربط المدينة بشبكة صرف صحي وطمر الحفر الامتصاصية التي تفيض باستمرار وتتسبب بمكاره بيئية بين المحال الصناعية وتنبعث منها روائح كريهة جدا.
ودعا إلى ضرورة تخفيض رسوم النفايات التي رفعتها بلدية جرش بنسبة 100 % قبل بضعة أعوام، خاصة وأن تصنيف التجار في المدينة الحرفية كصناعيين ومحالهم ليست محالات تجارية ومقدار الزيادة لا يتناسب وحجم النفايات وطبيعة عمل محالهم.
وقال بني مصطفى إن النفقات المترتبة عليهم من أجور عمال وفواتير وتراخيص محال لا تتناسب مع مدخولهم مما يهدد العديد منهم بإغلاق محالهم، فضلا عن وجود عدد كبير من الورش خارج المدينة الحرفية ولا يتحملون التكاليف المالية التي يتحملونها.
وبين أن المدينة الصناعية على الرغم من مرور 15 سنة على تشغيلها إلا أنها ما زالت غير مخدومة بإشارة ضوئية أو مداخل ومخارج مشبوكة مع الشارع الرئيس، كما أن شبكة الطرق التي تخدمها ما زالت متواضعة وغير معبدة وبدون شواخص.
وكانت المنطقة الحرفية قد جرى إنشاؤها في بداية التسعينيات بكلفة بلغت 190 ألف دينار، ولم يجر تشغيلها منذ ذلك الوقت لعدم كفاية مخازنها البالغ عددها 40 مخزنا لاستقبال كافة الورش ومحال الميكانيك التي كان من المفترض ترحيلها من منطقة مداخل المدينة إلى المنطقة الحرفية، وقد تم تشغيلها عام 2009 بعد توسعتها، وتضم حاليا ما لا يقل عن 200 محل تجاري وحرفي.
وتجاوزت الذمم المالية المتراكمة على أصحاب المحال لصالح بلدية جرش أكثر من 1.5 مليون، لعدم التزامهم بدفع أجور محالهم منذ سنوات، ما اضطر البلدية إلى رفع قضايا للمطالبة بالذمم وعرض تسويات، بعد توجيه عدة إنذارات وتنبيهات بضرورة دفع الأجور والمبالغ المالية المستحقة، وفق مصدر مطلع في البلدية.
وأكد المصدر لـ" الغد" أن عدد الحرفيين المستفيدين من المدينة 215 مستفيدا، وجميعهم يعملون في الموقع وتعمل البلدية على توفير كافة الخدمات التي يحتاجونها، بينما لا يلتزمون بدفع الأجور وتتراكم عليهم ذمم مالية. وبين أن البلدية قادرة على إغلاق محالهم الحرفية بسبب الذمم المالية وعدم التزامهم بالدفع غير أن قرار الإغلاق آخر إجراء قد تتخذه البلدية، نظرا لظروفهم المعيشية سيما وأنهم أرباب أسر ولا يمتهنون إلا العمل في هذا القطاع الحرفي.
ونفذت بلدية جرش الكبرى عطاء توسعة المدينة الحرفية بقيمة 180 ألف دينار، شملت بناء 10 هناجر جديدة، إضافة إلى صيانة وتحديث في شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه، فضلا عن استحداث طرق فرعية ورئيسة للحد من الازدحام الدائم في المدينة الحرفية.
وتعد المدينة من أكبر وأهم المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات الصناعيين والحرفيين في جرش وفيها قرابة 40 مخزنا إسمنتيا و75 هنجرا حديديا، وتبلغ مساحة كل محل 80 مترا مربعا وأمامه ساحة تبلغ 60 مترا مربعا، ومع انتهاء أعمال التوسعة وصل عدد الهناجر إلى ما يزيد على 220 هنجرا ومخزنا إسمنتيا.

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