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معالجة تجمع مياه إشارة عبين عبر ترحيل المشكلة لأراضي عجلون

1/28/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - كشفت الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة الموسم الحالي في محافظة عجلون، عن حاجة المحافظة إلى مراجعة التعامل مع كيفية تصريف الكميات الكبيرة من الأمطار بطريقة آمنة إلى الأودية، وحتى لا تؤدي لانجراف وانهيار الطرق والأراضي الزراعية، وتداهم المنازل.
وتبرز هذه المشكلة بشكل واضح في مشروع ضخ المياه المتجمعة في منطقة الإشارة الضوئية في عبين باتجاه منطقة عجلون، ما فاقم من مشكلة المياه المنسابة في منطقة "عين التيس" ورفع من منسوبها خلال الأمطار الغزيرة، وبالتالي تسببها بتجريف عدد من قطع الأراضي الزراعية وإلحاق الأضرار بأشجارها ومزروعاتها.
واقع ارتفاع منسوب المياه على الطرق وتسببها بالتجريف، وانهيار السلاسل الحجرية والجدران ومداهمة المياه لبعض المنازل كان القاسم المشترك بين معظم مناطق المحافظة، والذي أرجعه مختصون إلى سوء تخطيط البنى التحتية المتعلقة بقنوات تصريف الأمطار وعدم كفايتها، وإنشاء منازل في المجاري الطبيعية للمياه.
ويقول رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن تدفق المياه المتجمعة من منطقة مثلث عبين عبر مضخات إلى منطقة مديرية الشرطة باتجاه عجلون أحدثت أضرارا بممتلكات مواطني منطقة البلدية والأهم من ذلك، ارتفاع منسوب المياه على الشارع العام من منطقة عين التيس التي تجرف معها الحجارة والأتربة حيث أدى ذلك لإغلاق بعض العبارات وتدفق المياه على الشارع ما ألحق أضرارا في البنية التحتية في المدينة ومداخلها وإغلاق العبارات في منطقة السوق.
ودعا الزغول الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية البنى التحتية بدلا من ترحيل مشكلة من موقع لموقع آخر وتحميل البلدية أعباء إضافية.
وبين أن كوادر البلدية تعاملت مع انهيار بعض الجدران الاستنادية الحجرية في الحي الشرقي ببلدة عين جنا جراء تساقط الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تشبع التربة بالمياه، مشيرا إلى أنه تم معالجة الوضع من خلال آليات البلدية في منطقة عين جنا، مؤكدا أن غرف عمليات مناطق البلدية تعمل بجاهزية عالية وكفاءة على مدار الساعة.
وقال الزغول إن البلدية بدأت استعداداتها مبكرا لدخول فصل الشتاء حيث عملت على تنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة مقاطع تصريف مياه الأمطار بغية الحفاظ على الطرق من التلف بفعل تشكل السيول، مشيرا إلى أن الحاجة كانت ماسة لإنشاء عدد من مقاطع وشبكات تصريف المياه وعمل الصيانة اللازمة للمقاطع التي باتت تلحق الضرر بالمركبات وتتعرض للانغلاق باستمرار خلال تساقط المياه بغزارة الأمر الذي يتسبب بتجمع المياه في الشوارع على شكل برك وجريانها كسيول جارفة وتلحق الضرر بالمشاة وتهدد سلامتهم إضافة إلى مداهمتها للمحال التجارية والمنازل في المناطق المنخفضة.
ولفت الزغول إلى أن المشروع شمل تنفيذ قنوات وشبكات لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا بالقرب من مدرسة عين جنا الثانوية للبنات وإعادة إنشاء عدد من المقاطع المتهالكة في وسط مدينة عجلون وشارع القلعة.
وأكد أنه تم التركيز على البؤر الساخنة والاستفادة من مواطن الخلل التي ظهرت في الموسم المطري الماضي حيث تم التعامل معها بالطرق الفنية اللازمة حتى لا تتكرر حالات مداهمة المياه لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية الأمر الذي من شأنه معالجة الاختلالات في الشبكات والتي كانت تؤرق المواطنين وتشكل خطرا على حياتهم وممتلكاتهم.
وقال رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، إن كوادر البلدية قامت بمعالجة عدد من المواقع الخطيرة، عبر تركيب عبارات، وقنوات تصريف مياه تستوعب تساقط مياه الأمطار التي كانت هاجسًا مقلقًا لسكان المناطق القريبة من تجمع المياه.
وأشار المومني إلى أن المناطق التي تمت معالجتها هي منطقة أحمد الراضي جنوب مركز صحي صخرة وأبو نصري ومجاوريه ومذيب والعبيني ومصب العبارات في البركة الرومية وبيادر عبين وبركة الحميرا وأم الزريق والطوالبة ومحمد الذيب جنوب البلدية في صخرة، مبينًا أن هذه المواقع كانت تتعرض للفيضانات كل موسم مطري، وتشكل خطرًا على السكان ومجاوري هذه المناطق. وأغلقت لجنة السلامة العامة طريق عجلون - وادي الطواحين كفرنجة بسبب انهيارات صخرية على الطريق.
ويقول مدير أشغال عجلون المهندس زهير أبو زعرور، إن إغلاق الطريق مؤقتا كان بسبب انزلاق صخرتين تشبعت التربة تحتهما بمياه الأمطار الغزيرة على مدار يومين على الشارع العام من دون حدوث أي اضرار.
وأكد أن كميات الأمطار الغزيرة في عموم المنطقة، بالإضافة إلى الكميات التي تشكل زهاء 10% والتي يتم ضخها من منطقة عبين هي ما تسبب بارتفاع منسوبها على طريق عين التيس، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة عمل عبارة صندوقية في المنطقة القريبة من مقر نقابة المعلمين.
وقال إن المديرية على أكمل الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية التي قد تسود المحافظة حيث ستكون آليات المديرية متواجدة في مختلف مناطق المحافظة تحسباً للظروف الجوية المتوقعة، لافتا إلى وجود فرق ميدانية مع الآليات تم توزيعها على المناطق لإدامة الحركة على الطرق الرئيسة التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن تم إعداد خطة للتعامل مع تجمعات المياه في منطقة مثلثة عبين.
وتفجر نبع ماء عين أبو الجود والعديد من ينابيع المياه في المحافظة، نظرا لكميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والأودية وتفجر الينابيع في العديد من ينابيع المياه كنبع عين الفوار في عين جنا والعقدة والزغدية في كفرنجة والعلقة في باعون والتنور في عرجان وينابيع الساخنة والحزار والسرابيس وعين خزق ووادي الطواحين وينابيع مياه أخرى في كافة مناطق المحافظة.
وأكد مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، أن سقوط الأمطار يساهم في تحسين الموسم الزراعي وإنعاش الزراعات الصيفية والأشجار المثمرة والحرجية وتعزيز الأودية والينابيع بكميات إضافية من المياه وإدامة خضرة المراعي وزيادة نسبة الرطوبة في الأرض، مشيرا إلى أن الكميات الهاطلة حتى اللحظة تجاوزت 85 % من المعدل السنوي.
وزاد أن هذه الكميات بدأت تتسبب بتفجر الينابيع وتبشر بموسم زراعي ومائي جيد ويمهد لبساط أخضر وتوفير مراع طبيعية لأصحاب الثروة الحيوانية ودليل على ارتواء الأرض وتدفق الأودية والأقنية التي تؤكد جودة الموسم المطري.
الى ذلك، شهدت مناطق تفجر ينابيع المياه وخاصة أبو الجود والفوار والينابيع الأخرى حركة نشطة من قبل المواطنين، حيث اعتاد الكثير من أهالي المحافظة وزوارها على زيارة هذه الينابيع والاستمتاع بمنظر جريان المياه.
من جانبه، قال محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة الدكتور قبلان الشريف، إنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، والسبل الكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين، وضمان سير الحياة اليومية بيسر وسهولة، والاطلاع على جاهزية الدوائر المعنية من أشغال وشرطة ودفاع مدني وبلديات وصحة وصناعة وتجارة وتنمية وشباب وكهرباء للتعامل مع الحالة الجوية.
وأكد الدكتور الشريف العمل بروح الفريق والتعاون ما بين الحكام الإداريين وجميع الدوائر والمؤسسات والبلديات والجهات المعنية بحيث يتم بذل الجهود للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة والطارئة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بكفاءة عالية.
وشدد على التعامل مع مختلف الحالات بجدية والتنسيق على أعلى مستوى لفتح الطرق ونقل الحالات المرضية والعمل وتجهيز المساعدات الطارئة من قبل التنمية ومتابعة توفر المواد التموينية والمحروقات والمخابز والأعلاف في المستودعات من قبل الصناعة والتجارة.

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