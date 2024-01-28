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العقبة.. تجار يشكون المماطلة بصرف رديات غرامات التخزين خلال إضراب الشاحنات

1/28/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - فيما شكا تجار ومستوردون من وجود ما أسموه "مماطلة" بصرف مستحقاتهم المالية، بعد قرار إعفائهم من غرامات ترتبت عليهم نتيجة تخزين بضائعهم في موانئ العقبة أثناء إضراب قطاع الشحن قبل عام، رفضت إدارة الموانئ التعليق على الموضوع، بينما كشفت سلطة العقبة أن العمل مستمر لإنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية لمستحقيها خلال الفترة المقبلة.
ويقول تجار ومستوردون، إنه لم يكن لديهم أي خيارات لنقل بضائعهم خلال فترة إضراب قطاع الشحن في المملكة، ما اضطرهم إلى تخزينها داخل ساحات وأرصفة الموانئ، وهو ما رتب عليهم بدل غرامات تخزين.
وأضافوا أنه وعلى إثر مطالبات متعددة من غرفة تجارة الأردن، أعفى مجلس الوزراء التجار والمستوردين من دفع غرامات التخزين وأي رسوم مرتبطة على كافة البضائع والحاويات التي تم تخزينها في ساحات التخزين خلال فترة الإضراب.
إلا أنه رغم مرور أكثر من عام، لم يحصل التجار على مستحقاتهم المالية، ولا زالوا يشعرون بوجود مماطلة من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وتمتد فترة الإعفاء من الغرامات وإعادة الرديات على البضائع التي كدست من تاريخ 5/ 12/ 2022 ولغاية 23/ 12/ 2022، خلال فترة توقف عمليات الشحن البري، إضافة إلى احتساب 6 أيام إضافية، بدل فترة الازدحام.
وبين تجار أنه رغم مراجعتهم الجهات صاحبة الاختصاص والممثلة بشركة ميناء حاويات العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وبوساطة غرفة تجارة الأردن، إلا أنهم يشعرون بوجود مماطلة بصرف مستحقاتهم ومنحهم حقوقهم، معتبرين أن عدم صرف مستحقاتهم يعد تهربا من تطبيق قرار رئيس الوزراء لأكثر من عام.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن المبلغ المالي الذي كان يجب إعادته إلى التجار يقدر بمليون و500 ألف دينار، إلا أنه تم خفضه إلى النصف بقرار مجلس الوزراء، حيث سيتم إعادة 750 ألف دينار للتجار والمستوردين المتضررين، مشيراً إلى أنه من ذلك التاريخ ورغم قرار مجلس الوزراء لم يتم إعادة الغرامات المالية المستحقة للتجار كرديات بدل رسوم تخزين بضائعهم خلال فترة إضراب قطاع الشحن، مطالبا الجهات المختصة بالعقبة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بأسرع وقت.
وأشار عضو غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن هناك مماطلة في صرف المستحقات المالية للتجار الذين تضرروا خلال فترة إضراب الشاحنات، مشيرا إلى أن الغرفة وفرت للمستوردين في وقت سابق إمكانية التقدم بطلب صرف المستحقات المالية من داخل عمان من دون الحاجة إلى زيارة العقبة، حيث استضافت الغرفة مندوبين عن ميناء الحاويات؛ للتسهيل على التاجر، وقد استفاد غالبية التجار من ذلك وقدموا أوراقهم عبر شركات التخليص، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم الصرف وإعادة قيم الغرامات التي ترتبت على التجار والمستثمرين دون ذنب.
وحسب تجار فإن حجة الجهات المعنية بعدم الصرف هو التدقيق على أوراق ومعاملات التجار المستحقين، معتبرين أن هذه الحجة غير منطقية، بحيث لا يمكن أن تستمر إجراءات دراسة وتدقيق الأوارق لأكثر من 13 شهرا، مطالبين الحكومة بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة.
وكانت شركة ميناء حاويات العقبة قد أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة للتجار، حيث قام وفد من الشركة بزيارة الغرف التجارية المختلفة على مستوى المملكة، وطلب من التجار تقديم كافة الأوراق التي تثبت استحقاقهم للمبالغ المالية المتعلقة بإعفائهم من غرامات وضع البضائع خلال تلك الفترة.
وفي استفسار "الغد" من إدارة الموانئ عن موعد محدد لصرف مستحقات التجار، رفضت الإدارة التعليق، في وقت كشف فيه مصدر من سلطة منطقة العقبة الخاصة أن الجهات المسؤولة عن الأمر تعمل منذ أسابيع على إنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية المستحقة لكل مستورد على حدة خلال الفترة المقبلة.

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