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فوز قائمة المستقبل في انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين

1/28/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Al Watan) فازت قائمة "المستقبل" بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين لأربعة أعوام قادمة، كما انتخب عضوان الأحمري رئيس تحرير "إندبندنت عربية" رئيساً للهيئة، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم بمقر الهيئة بالرياض.
ويضم مجلس الإدارة الجديد للهيئة الأعضاء : بشرى الربيعة من مركز التوصل، وحامد الشهري رئيس تحرير منصة سعوديبيديا، وذكرى العطيوي من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وزيد بن كمي نائب رئيس تحرير الشرق الأوسط، وعضوان الأحمري، وعلي الحازمي رئيس تحرير سبق، وفاطمة العوفي من إدارة الإعلام بوزارة الرياضي، وفيصل عباس رئيس تحرير عرب نيوز، ولمى الشثري رئيس تحرير سيدتي، ومحمد البيشي رئيس تحرير الاقتصادية، وممدوح المهيني مدير عام العربية والحدث، ومي الشريف مساعدة رئيس تحرير إندبندنت عربية، ونور نقلي نائب رئيس تحرير عرب نيوز.

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