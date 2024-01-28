فوز قائمة المستقبل في انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين

(MENAFN
- Al Watan) فازت قائمة "المستقبل" بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين لأربعة أعوام قادمة، كما انتخب عضوان الأحمري رئيس تحرير "إندبندنت عربية" رئيساً للهيئة، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم بمقر الهيئة بالرياض.
ويضم مجلس الإدارة الجديد للهيئة الأعضاء : بشرى الربيعة من مركز التوصل، وحامد الشهري رئيس تحرير منصة سعوديبيديا، وذكرى العطيوي من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وزيد بن كمي نائب رئيس تحرير الشرق الأوسط، وعضوان الأحمري، وعلي الحازمي رئيس تحرير سبق، وفاطمة العوفي من إدارة الإعلام بوزارة الرياضي، وفيصل عباس رئيس تحرير عرب نيوز، ولمى الشثري رئيس تحرير سيدتي، ومحمد البيشي رئيس تحرير الاقتصادية، وممدوح المهيني مدير عام العربية والحدث، ومي الشريف مساعدة رئيس تحرير إندبندنت عربية، ونور نقلي نائب رئيس تحرير عرب نيوز.
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