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الثلاثاء.. إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

1/28/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تعلن مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بعد غدٍ الثلاثاء, أسماء الفائزين بجوائزها في دورتها الـ11 عبر مؤتمر صحفي بفندق فورسيزون بالرياض.
وأوضحت رئيسة اللجنة التنفيذية للجائزة الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد، أن هذه النسخة كانت متميزة في جميع مجالاتها وجاءت منسجمة مع توجهات الدولة في ميدان العمل الاجتماعي وحافلة بالتنافس الشريف بين جميع المشاركين في هذه الدورة, مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه الجائزة على مستوى تشجيع وتحفيز العمل الإبداعي، وتبني ما يطرحه المتنافسون من أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير أدوات العمل الاجتماعي والإنساني والخيري على مستوى مناطق المملكة.
ونوهت بالشراكات المتنوعة التي عقدتها الجائزة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم مسار الجائزة وتطوير غاياتها، لا سيما في مجال تمكين الشباب والشابات وتطوير مهاراتهم الذاتية.
من جانبه أفاد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث بأن الجائزة في دورتها الـ11 حرصت على أن تتناغم برامجها وموضوعات التنافس عليها مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الدولة من خلال العنوان الذي حملته هذه الدورة "الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية"، الذي هدف إلى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعية.
وأشار إلى ما حققته الجائزة من إنجازات خلال السنوات الماضية عبر شفافية تامة في جميع مراحلها, داعيًا جميع المبدعين والموهوبين والمتميزين من كل مناطق المملكة إلى الترشح للجائزة، لافتًا النظر إلى أن ما قدمته الجائزة في مجال العمل الاجتماعي شاهد على نجاحاتها وسبب مهم في استمرار عطائها الوطني الكبير.

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