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حيلة تساعد الأطفال على النطق مبكرا

1/28/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول معظم الأطفال كلمات مفردة بحلول عمر 18 شهرًا، ويتقدمون في استخدام العبارات والجمل في عمر سنتين أو ثلاث سنوات تقريبًا، لكن آخرين يبدأون الدردشة في وقت مبكر جدًا، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة ((ساينس أليرت)).
لسنوات عديدة، تساءلت عالمة النفس، إليكا بيرجلسون من جامعة هارفارد، عن الفروق الفردية التي تؤدي إلى هذا الطيف من القدرات.
وبعد تسجيلها 1001 طفل تحت سن الرابعة، فوجئت هي وفريق دولي من علماء النفس بعدم العثور على أي صلة بين قدرة الطفل على النطق وجنسه أو حالته الاجتماعية والاقتصادية أو مستوى سماعه للغات متعددة.
وبدلاً من ذلك، وجد الباحثون أن الأطفال الأكثر ثرثرة في الدراسة العالمية هم أولئك الذين يميلون إلى سماع المزيد من كلام البالغين بدورهم.
كتب بيرجلسون وزملاؤه: ((يعزى تباطؤ تطور اللغة في كثير من الأحيان إلى الآباء من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة، واللذين يقدمان مدخلات لفظية أقل لأطفالهم)).
لا يمكن لنتائج الدراسة أن تكشف سبب الترابط الشديد بين كلام الأطفال وحديث البالغين، ولكن هناك بعض التفسيرات المحتملة، الأطفال الذين يتحدثون كثيرًا قد يكون سمعوا المزيد من الكلام من البالغين، وبالتالي قد تكون البيئات الأكثر ثرثرة تشجع على المزيد من الكلام بين الأطفال.
وتوصلت الدراسة إلى أن السرعة في النطق ترتبط بالتطور المعرفي، ولكن كان هناك عامل آخر أظهر أيضًا تأثيرًا قويًا بشكل مدهش، وهو أن الأطفال الذين سمعوا البالغين يتحدثون أكثر كانوا يميلون إلى التحدث أكثر بأنفسهم.

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