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ناشطتان تلقيان حساء على الموناليزا

1/28/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت ناشطتان بيئيتان الحساء على الزجاج المصفح الواقي الخاص بلوحة ((موناليزا)) في متحف اللوفر بباريس، مبررتين خطوتهما خصوصا بالرغبة في تعزيز الحق في غذاء صحي ومستدام.
وفعّل متحف اللوفر خلية أزمة، مع إخلاء الصالة التي تُعرض فيها ((الموناليزا)) على الفور وتنظيفها.
وجرى تبني هذه الخطوة في بيان أرسلته مجموعة تسمى ((الرد الغذائي))، وتقدم نفسها على أنها ((حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي)).
وأشارت المجموعة إلى أن إلقاء الحساء على ((الموناليزا)) يشكّل ((بداية حملة مقاومة مدنية، تحمل مطلبا واضحا ومفيدا للجميع: الضمان الاجتماعي للغذاء المستدام)).
وقد استهدفت سلسلة عمليات في الأشهر الماضية أعمالا فنية في متاحف عدة حول العالم.
وتعرضت اللوحة الأكثر شهرة في العالم، المعروضة خلف زجاج واقٍ منذ ما يقرب من عقدين، لعمليات تخريب عدة في السابق.
ففي مايو 2022، على سبيل المثال، رُشقت ((الموناليزا)) بقالب حلوى بالكريمة أصاب زجاجها الواقي من دون أن تتعرض لأي ضرر.
وفي أغسطس 2009، قُبض على زائر روسي لمتحف اللوفر بعدما ألقى كوب شاي فارغا في اتجاه اللوحة، ثم أوضح المتحف أن الكوب تحطم على الزجاج المصفح الذي تعرض لخدش طفيف.
وفي ديسمبر 1956، ألقى بوليفي حجرا على ((الموناليزا))، ما ألحق ضررا بمرفقها الأيسر. وبعد هذه الحادثة، وُضعت اللوحة خلف واجهة عرض آمنة.
وتُعرض ((الموناليزا)) منذ 2005 خلف زجاج مصفح محمي بصندوق خاص، يتم التحكم عبره بالرطوبة ودرجة الحرارة.
ويتوافد ملايين الأشخاص كل عام لرؤية اللوحة في أكبر متحف في العالم، الذي كان يستقبل عشرة ملايين زائر سنويا قبل جائحة كوفيد.

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