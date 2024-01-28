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القبض على 9 أشخاص لسطوهم على مستودعات شركة بجدة - جريدة الوطن السعودية

1/28/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود و (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، لسطوهم على مستودعات شركة تجارية وتكسير خزنة حديدية والاستيلاء على مبالغ مالية والهروب من الموقع باستخدام مركبتين مسروقتين. تم استردادهما، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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