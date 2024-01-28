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ضبط 4 فنادق قامت بمزاولة نشاطها بعد صدور عقوبة الإغلاق بمكة المكرمة - جريدة الوطن السعودية

1/28/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة السياحة، أكثر من 1500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة؛ بهدف الوقوف على التزام المنشآت بنظام السياحة ولوائحه والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل.
وأغلقت الوزارة 283 منشأة بعد رصد 299 مخالفة مزاولة دون ترخيص، كما ضبطت 4 فنادق قامت بمزاولة نشاطها بعد صدور عقوبة الإغلاق دون الحصول على الترخيص أو إذن بالعودة للعمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال الفترة الوجيزة المقبلة إعداد مسح شامل لجميع المرافق المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ العقوبة عليها، منوهةً إلى أنه سيتم إنفاذ قرار الإغلاق للمنشأة بشكل فوري بعد إقرار اللجنة، كما سيتم بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المنطقة إخلاء المباني والمسح اليومي على المنشآت التي تم إغلاقها. كما شددت على ضرورة التزام مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير التي أقرتها تنص على وجوب تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وبناءً عليها تتضمن أحكامًا واشتراطات تحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة، وترفع من مستوى جودتها، وتضمن سلامة الزوّار والسيّاح ما ينعكس إيجاباً في تطوير القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح، منوهةً في هذا الصدد إلى أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة، على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بإصدار التراخيص اللازمة.
ونوهت الوزارة على أنّه يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام واللوائح والاشتراطات والمعايير المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع مركز العناية بالزائر 930.

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