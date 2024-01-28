نصائح للمصابين بفطريات الأظافر

(MENAFN
- Al Watan) فطريات الأظافر تحتاج فترة طويلة حتى تتخلص منها تمامًا. هذه النصائح والوصايا تساعدك في العلاج وتقلل فرصة المضاعفات:
راجع الطبيب عند ظهور أعراض فطريات الأظافر مباشرة.
التزم بالعلاجات التي يكتبها لك الطبيب؛ بالمواعيد والجرعات الصحيحة.
لا تترك الدواء بسبب الآثار التي يُسببها؛ فمثلًا قد يصف لك حبوبًا تسبب الصداع أو الحكة أو الغثيان والإسهال؛ عندها استشر طبيبك.
حافظ على الأظافر وأصابع القدم نظيفة وجافة.
ارتدي جوارب قطنية جديدة كل يوم.
تخلص من الأحذية القديمة واشتري حذاء جديدًا مريحًا.
لا تشارك المناشف مع الآخرين.
لا تشارك مقصات الأظافر مع الآخرين.
لا ترتدي حذاء شخص آخر ولو على سبيل المزاح.
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