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نصائح للمصابين بفطريات الأظافر

1/28/2024 2:18:36 PM
(MENAFN- Al Watan) فطريات الأظافر تحتاج فترة طويلة حتى تتخلص منها تمامًا. هذه النصائح والوصايا تساعدك في العلاج وتقلل فرصة المضاعفات:
راجع الطبيب عند ظهور أعراض فطريات الأظافر مباشرة.
التزم بالعلاجات التي يكتبها لك الطبيب؛ بالمواعيد والجرعات الصحيحة.
لا تترك الدواء بسبب الآثار التي يُسببها؛ فمثلًا قد يصف لك حبوبًا تسبب الصداع أو الحكة أو الغثيان والإسهال؛ عندها استشر طبيبك.
حافظ على الأظافر وأصابع القدم نظيفة وجافة.
ارتدي جوارب قطنية جديدة كل يوم.
تخلص من الأحذية القديمة واشتري حذاء جديدًا مريحًا.
لا تشارك المناشف مع الآخرين.
لا تشارك مقصات الأظافر مع الآخرين.
لا ترتدي حذاء شخص آخر ولو على سبيل المزاح.

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