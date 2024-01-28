اللحوم والمعلبات تزيد الإصابة بالسرطان

(MENAFN
- Al Watan) حذر بروفيسور العلوم الطبية الجراح وطبيب الأورام، إيفان كاراسيف، من عادات أكل شائعة تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.
وأكد كاراسيف أن الاستهلاك غير المنضبط للحوم الدهنية والأغذية المعلبة يعد سببًا لغالبية حالات الإصابة بأورام القولون والمستقيم، مؤكدًا أن تغيير هذه العادات يساعد في تحسين الوضع، وفقًا لـ((روسيا اليوم)).
وقال الطبيب عبر ((القناة الطبية الأولى)) على اليوتيوب: في الواقع نحن نعاين المرضى والدموع في أعيننا؛ لأن 95% من حالات الإصابة بسرطان القولون، كان من الممكن الوقاية منها.
وأوضح أنه عند تناول اللحوم الحمراء في كثير من الأحيان لا نمضغ الطعام بشكل كاف، وبالتالي عملية الهضم لا تكتمل، والبقايا المتراكمة تتعرض للتخمر، وهي بدورها تحفز على ظهور الالتهابات المزمنة في الأمعاء، ونصح الخبير بعدم تناول اللحوم لأكثر من مرة أسبوعيًا، ومن الأفضل التوجه نحو الأسماك.
وأشار كاراسيف أيضًا إلى أن خطأ آخر يرتكبه المرضى خلال تشخيص السرطان هو الاسترشاد التام بنتائج التحاليل.
وأكد الأخصائي أنه لا توجد حتى الآن اختبارات في المرحلة ما قبل السريرية يمكن أن تكون قطعية، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية لإمكانية الكشف المبكر عن الأورام المرتبطة بالجهاز الهضمي بواسطة تقنيات حديثة.
MENAFN28012024000089011017ID1107778300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.