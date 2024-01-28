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ميزات النسخة الاختبارية من Ios 17.4

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت (Apple) عن إطلاق النسخة الاختبارية beta) 1) من أنظمة (iOS 17.4) الجديدة المخصصة لهواتف آيفون.
وأشارت (Apple) إلى أن النسخة طرحت لاختبارها من قبل المطورين في أوروبا حاليُا، وحملت معها العديد من الميزات الجديدة التي ستتوافر لمستخدمي آيفون لاحقًا، وفقًا لروسيا اليوم.
ومع النسخة الجديدة بات بإمكان المطورين استعمال محركات المتصفح الأصلية بدلاً من (WebKit)، كما بات ممكنًا نقل محرك (Blink) إلى أنظمة (iOS).
ومع التحديث الجديد بات بالإمكان ضم خدمات جديدة لبث الألعاب في متجر تطبيقات (Apple)، مثل خدمات (Xbox Cloud Gaming)، وGeFerce) Now).
ويحمل (iOS 17.4) للمستخدمين أيضًا العديد من الميزات الجديدة، إضافة إلى رموز تعبيرية جديدة، كما يوفر ميزة قراءة الرسائل باستخدام مساعد (Siri) الصوتي، وميزات تساعد مساعد (Siri) لقراءة الرسائل بعدة لغات.
ويوفر النظام الجديد أيضًا ميزات إضافية لحماية الهواتف من السرقة، وميزات لعرض النصوص في الأغاني في خدمات (Apple Music).

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