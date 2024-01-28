ميزات النسخة الاختبارية من Ios 17.4

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت (Apple) عن إطلاق النسخة الاختبارية beta) 1) من أنظمة (iOS 17.4) الجديدة المخصصة لهواتف آيفون.
وأشارت (Apple) إلى أن النسخة طرحت لاختبارها من قبل المطورين في أوروبا حاليُا، وحملت معها العديد من الميزات الجديدة التي ستتوافر لمستخدمي آيفون لاحقًا، وفقًا لروسيا اليوم.
ومع النسخة الجديدة بات بإمكان المطورين استعمال محركات المتصفح الأصلية بدلاً من (WebKit)، كما بات ممكنًا نقل محرك (Blink) إلى أنظمة (iOS).
ومع التحديث الجديد بات بالإمكان ضم خدمات جديدة لبث الألعاب في متجر تطبيقات (Apple)، مثل خدمات (Xbox Cloud Gaming)، وGeFerce) Now).
ويحمل (iOS 17.4) للمستخدمين أيضًا العديد من الميزات الجديدة، إضافة إلى رموز تعبيرية جديدة، كما يوفر ميزة قراءة الرسائل باستخدام مساعد (Siri) الصوتي، وميزات تساعد مساعد (Siri) لقراءة الرسائل بعدة لغات.
ويوفر النظام الجديد أيضًا ميزات إضافية لحماية الهواتف من السرقة، وميزات لعرض النصوص في الأغاني في خدمات (Apple Music).
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