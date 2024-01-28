Sunday, 28 January 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


X تكافح الاعتداء الجنسي على القصر

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منصة ((إكس)) تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس، مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأمريكيون أهمية خاصة.
وسيكون الهدف الأولي لـ((مركز التميز في مجال الأمن)) توظيف ((100 مشرف)) يركزون أساساً على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، حسب ما أفاد، مدير العمليات في إكس جو بيناروش.
وشدد بيناروش على أن ((X ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا لأي نوع من التوزيع أو التعامل مع المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر)).
ونشرت الشركة التي اشتراها إيلون ماسك نهاية عام 2022 بياناً، الجمعة، حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها ((مصممة على جعل X مكاناً غير مضياف للساعين إلى استغلال القصّر)).
وذكّر بيناروش أيضاً أن الأطفال دون سن 13 عاماً لا يمكنهم فتح حساب، فيما يخضع القصّر الأكبر سناً لقواعد أكثر صرامة من الراشدين في ما يتعلق بسرية البيانات، ولا يتم استهدافهم بالإعلانات.
تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بعنوان ((عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت)).
واستدعت اللجنة رؤساء شركات ((ديسكورد)) و((ميتا)) و((سناب)) و((تيك توك)) و((إكس))، وستكون ليندا ياكارينو المديرة العامة لشركة إكس حاضرة.
وكانت ياكارينو في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول موضوع حماية الطفل والإشراف على الشبكات والمعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.
وقال جو بيناروش: ((أردنا مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعديهم على فهم إلى أي مدى X شركة جديدة، ونشرح لهم ما الذي تغير خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية.. خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال)).
كما أوضح أن أكثر من 2000 شخص، توظفهم X أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.
واشترى ماسك موقع تويتر متعهداً بإعادة ((حرية التعبير))، وتمت مذاك إزالة العديد من القواعد أو تخفيفها، وتمكن العديد من الشخصيات المحظورة من العودة.
وفي ديسمبر الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي ((تحقيقاً رسمياً)) يستهدف X، بسبب انتهاكات محتملة للقواعد الأوروبية الجديدة لناحية الإشراف على المحتوى والشفافية، مثل وجود عدد قليل جداً من المشرفين أو الإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني.

MENAFN28012024000089011017ID1107778297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث