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توسيع الرقعة الجغرافية لليالي قيصرية الأحساء

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) مع استمرار ازدياد الزوار من داخل وخارج الأحساء، لمهرجان: ((ليالي سوق القيصرية)) التاريخي في وسط مدينة الهفوف، دعا باحثون في التراث العمراني إلى توسيع الرقعة الجغرافية لأنشطة المهرجان، لتشمل امتداد سوق الذهب، وشارعي ((الحداديد)) و((المدير))، ومسار المشي إلى قلعة إبراهيم التاريخية، وحديقة الكوت، وسوق الحرفيين، مع زيادة أنماط الفعاليات في مواقع المهرجان المختلفة، من الفنون الأدائية والأنشطة الثقافية والتفاعلية، والترويحية، والأجنحة التعليمية، وتخصيص نقاط ومراكز لتقديم الأطعمة التراثية، وبذلك يتحقق المزيد من الاستفادة الاقتصادية، والتنوع في الخيارات التراثية والترفيهية والسياحية، واستيعاب المزيد من الزوار، مؤكدين أن استغلال وتوظيف المساحات المجاورة يسهم في خلق فضاءات تساند جلب مقومات إضافية لسوق القيصرية.
20 مليون نسمة
أشار الباحث في التراث العمراني، عبدالله الشايب، إلى أن نجاح المهرجان، هو يمثل استهدافا لـ20 مليون نسمة من السكان في محيط الأحساء، موضحًا أن مدينة الهفوف التاريخية حاضنة جميلة لعبق التاريخ، وأصالة المشهد الحضري، باكتمال مفرداتها المدنية، فأفرزت طابعًا استثنائياً لطراز العمارة الأحسائية الإسلامية من خلال صروحها وأبنيتها ذات الدلالة على ارتفاع الذوق، وحُسن المظهر، ودقة التفاصيل، ومواءمة الاستخدام والاستدامة، ومن بين تلك الأبنية، سوق القيصرية، وهو أكبر سوق في الجزيرة العربية ((أكثر من 400 دكان))، ويتميز بأنه السوق الوحيد الذي كان مغطى ولا يزال، وتمتد جذوره لأكثر من 5 قرون، وكان محور الحركة الاقتصادية في الأحساء التاريخية، لكونها تقع على طريق القوافل القديم طريق (التمور والبخور).
أكد الشايب، أن القيصرية، تحتل مكانة اجتماعية عند الأحسائيين، وأهل الخليج ونجد، وهذه المكانة، هي المحرك الاقتصادي لدكاكين القيصرية، والسياحي للزائرين خاصة مع تطوير المنطقة المحيطة بها، منذ افتتاحها، وهي محط أنظار المتسوقين والزوار، مبينًا أن المهرجان يُكسب الزائر حالة معرفية بأوجه التراث المختلفة وخاصة الثقافة غير المادية، مشيدًا بتوقيت المهرجان، في أجواء شتوية مناسبة.
مكاسب اجتماعية
أبان نائب رئيس جمعية التراث والآثار في المنطقة الشرقية سعد الناجم، أن المهرجان، حقق مكاسب اجتماعية واقتصادية، موضحًا أن من بين المكاسب الاجتماعية، ربط الأسر بموروث ثقافي، إذ أن أكثرهم لم يره من قبل كالأنشطة الثقافية والترفيهية، ونوعية الأطعمة والألبسة التقليدية، وكانت القيصرية قبلة المملكة والخليج فيها من مئات السنين، عندما كانت محطة التبادل التجاري بين الخليج وما وراءه ومناطق المملكة، وكذلك جنوب المملكة واليمن ودول الخليج وما وراءها، مضيفًا أن المكسب الاقتصادي، يتمثل من خلال البيع والشراء لأصحاب المحلات الذين يزداد بيعهم خلال المهرجان، وتعرف الناس على بضائعهم عن قرب بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة بنتاجها وإشهار منتجاتهم، بجانب كل هذا إظهار الاحتفائية بقوة النسيج الاجتماعي كوحدة عمل بناء.

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