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مستشفى دله النخيل يعالج مريضا من ألم الأبهر المستعصي باستهداف عضلة صغيرة تحت الثدي

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكّن طاقم طبي في مركز علاج ألم المفاصل بدون جراحة، في مستشفى دله النخيل بالرياض، من علاج مريض كان يعاني من ألم مرض الأبهر المستعصي، وذلك باستهداف عضلة صغيرة تحت ثدي المريض، حيث تكلل الإجراء بالنجاح.
وأكد رئيس المركز د. محمد بن عبدالعزيز الفقيه أن مثل هذه الخيارات الدقيقة، والحديثة نسبيًا أصبحت متاحة في المملكة، نسبة لتوفر عدد من الأطباء المتخصصين في مجال أشعة العظام التداخلية، والحاصلين على التدريب عالي الجودة من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن توفر الأجهزة الطبية الحديثة، ذات التقنية المتطورة.
وعن تفاصيل استخدام الأشعة التداخلية في العلاجات المختلفة، تحدث الدكتور محمد الفقيه استشاري أشعة العظام التداخلية والمؤسس لمركز علاج ألم المفاصل بدون جراحة، في مستشفى دله النخيل، قائلا: "استخدام تقنيات أشعة العظام التداخلية، يتم بواسطة أجهزة تصوير عالية التقنية لاستهداف مكان المشكلة، ليتم العلاج المستهدف في المكان المسبب للمشكلة، دون جراحة تقليدية، والذي يحقق نسبة نجاح عالية، ويستخدم أطباء دله الموجات فوق الصوتية، أو تقنية الأشعة السينية للوصول للهدف، بدقة متناهية ".
وتابع الاستشاري د. محمد بن عبد العزيز الفقيه:" يمكن أن تساعد هذه الإجراءات في علاج ألم المفاصل، وتحسين الوظيفة نسبيًّا، للمصابين بخشونة المفاصل، والإصابات الرياضية غير الجراحية، مع القليل من المخاطر، وغالبًا ما تخفف الآلام، بشكل ملحوظ".
ويختص المركز بعلاج عدد من الحالات، عبر أشعة العظام التداخلية: أبرزها خشونة المفاصل، والإصابات الرياضية غير الجراحية لجميع المفاصل، والأوتار، ومنها الكتف والركبة، والمرفق، وأوتار ومفاصل اليد، وأوتار، ومفاصل الحوض، والورك، وأوتار ومفاصل القدم، والانزلاق الغضروفي غير الجراحي لأسفل الظهر، وكذلك حقن الإسمنت الطبي في الكسور الناتجة عن هشاشة العظام، ومشاكل الأطراف العصبية الناتجة عن الإصابات الرياضية، والكدمات العضلية.
ويستخدم المركز تقنية التردد الحراري المبرد، وهي تقنية حديثة تعتمد على استخدام موجات كهرومغناطيسية بتردد عالٍ، وتحكم دقيق بدرجة الحرارة المطلوبة، فيما تتمثل فوائد التردد الحراري المبرد في إجراء سريع (جراحة يوم واحد)، لا يحتاج لتخدير عام، وقت التعافي عادة ما يكون سريعًا، مع الحد الأدنى من الألم، أو عدم الراحة.
وعن أبرز مزايا أشعة العظام التداخلية، أوضح الاستشاري محمد الفقية أنها تتمثل في قلة الألم عند الإجراء،حيث لا يتم اللجوء إلى الغرز، أو الدبابيس أو ضمادات كبيرة، مع استخدام التخدير الموضعي بطريقة معتدلة، إضافة لسرعة الشفاء، وقلة المخاطر مقارنة بالجراحة التقليدية، علاوة على أن إجراء العمليات بالعيادات الخارجية، يتيح للمريض العودة لمنزله في نفس يوم إجراء العلاج اللازم.
تضم مجموعة ((دله الصحية))، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

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