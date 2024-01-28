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المحطة الثانية لحدث التذوق الإعلامي لعلامة JAECOO في جدة يدخل العد التنازلي

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) في نهاية شهر ديسمبر، عقدت العلامة التجارية الجديدة للسيارات على الطرق الوعرة JAECOO أول حدث تذوق إعلامي لسيارة J7 في عاصمة السعودية الرياض، ونالت القدرات الاستثنائية للسيارة الجديدة على الطرق الوعرة إشادة كبيرة من أكثر من 60 وسيلة إعلام محلية رئيسية. من أجل السماح للسوق والمستخدمين بفهم سحر منتجات J7 بشكل كامل، ستبدأ JAECOO جولة تذوق مرة أخرى في جدة المعروفة باسم "عروس البحر الأحمر".
ومن المتوقع أن يدعو حدث التذوق في محطة جدة أكثر من 80 ممثلاً من وسائل الإعلام لصناعة السيارات ومراجعي السيارات المحترفين. في جدة، المدينة التي تتمتع بثقافة تاريخية وأجواء حضرية حديثة، ستقوم JAECOO بإنشاء كرنفال نهائي على الطرق الوعرة لجميع المشاركين لتقدير الجودة الاستثنائية وقدرات المشي على الطرق الوعرة لـ J7.
في ذلك الوقت، سيكون كبار المديرين التنفيذيين لعلامة JAECOO حاضرين أيضاً في حدث التذوق لإجراء اتصالات شاملة وجهاً لوجه مع وسائل الإعلام من أبعاد متعددة مثل تاريخ تطوير العلامة التجارية، والتخطيط الاستراتيجي، والأداء والتصميم الجمالي والتكنولوجيا الذكية لـ J7. بعد ذلك، سيتمكن الضيوف الحاضرون من الركوب بحرية في التضاريس المعقدة في حديقة ذيب للسيارات وتجربة الطرق الوعرة المذهلة التي تقدمها J7 من مسافة قريبة.
من المعروف أنه كمنتج حضري للطرق الوعرة تم إنشاؤه بواسطة JAECOO، وملتزماً بمفهوم العلامة التجارية المتمثل في "وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي"، تم تجهيز J7 بنظام ARDIS الذكي لجميع الطرق المطور بشكل مستقل. يحتوي النظام على سبعة أوضاع قيادة رئيسية بما في ذلك الرمال والطين والطرق الوعرة، مما يضمن أن يتمكن المستخدمون من القيادة كما يحلو لهم في أي سيناريو سفر. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز J7 أيضًا بمحرك ذهبي 1.6TGDI وعلبة تروس مزدوجة القابض الرطبة 7DCT، والتي يمكن أن تنتج طاقة قصوى تبلغ 145 كيلووات وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. نظام حماية السلامة بمستوى 5 نجوم يسمح للسائقين بالاستمتاع بتجربة التحكم القصوى.
خلال تجربة القيادة في محطة جدة، سيقوم الكبار في صناعة السيارات بتحليل القوة الشاملة لسيارة J7 من منظور احترافي. لا بد أن تواجه J7 الاختبار بموقف كامل، وتظهر قوتها على الطرق الوعرة مفهوم "وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي"، فلننتظر ونرى.
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