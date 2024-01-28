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منظمة التعاون الرقمي تستعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث في البحرين

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف مملكة البحرين اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي، برئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 لمناقشة خطط ومبادرات المنظمة الهادفة إلى تعزيز الازدهار الرقمي.
وسيعقد الاجتماع بحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء الـ 15 في منظمة التعاون الرقمي، وسعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام للمنظمة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين ، إضافةً إلى ممثلي الدول الضيوف والمنظمات الدولية، بهدف مناقشة المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الرقمي العالمي، كما سيتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي، وسبل تخطي التحديات التي تواجهه تحقيق النمو الشمولي والمستدام لهذا القطاع الهام.
وبهذه المناسبة قال وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي محمد بن ثامر الكعبي: "يشرفنا أن نستضيف الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين بحضور الدول الأعضاء الأشقاء والضيوف الكرام لمناقشة ما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي والنمو في الدول الأعضاء".
وتابع بأنه من خلال العمل الدولي المشترك والتعاون المثمر نسعى إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام للتحول الرقمي وتعظيم استفادة جميع الدول من الفرص والمبادرات المتاحة لتنمية الاقتصاد الرقمي، وهو ما نتطلع لتحقيقه خلال الاجتماع.
وأشار الكعبي إلى أن كون مملكة البحرين من الأعضاء المؤسسين للمنظمة، فهي حريصة وملتزمة بمشاركة معرفتها وخبراتها التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، حيث تم خلال فترة رئاسة مملكة البحرين لعام 2023 انضمام كل من دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وكذلك بادرت مملكة البحرين بالمشاركة الفاعلة في أنشطة ومبادرات منظمة التعاون الرقمي المختلفة، من أهمها مبادرة جائزة الازدهار الرقمي التي ابتكرتها المنظمة لتشجيع التعاون وتسهيل الابتكار والتحول الرقمي للدول الأعضاء للمشاركة، والتي تضمنت محور الابتكار الرقمي والتحول الرقمي وتمكين المجتمع.
من جانبها، أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى ، على أهمية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المرتقب في المنامة، قائلةً: "يُعتبر التعاون الرقمي محوراً بالغ الأهمية للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، وستُمثل الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين منصة استراتيجية لمشاركة حكومات الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم خارطة الطريق للعام الجاري، والتي من أهمها مواجهة التحديات المتزايدة واستغلال الفرص لتيسير الازدهار الرقمي للجميع.
وأعربت اليحيى عن تطلعها إلى لقاء جميع ممثلي الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الرقمي والمراقبين والشركاء والضيوف في المنامة لاستعراض منجزات المنظمة في عام 2023 ومناقشة المبادرات المقبلة للعام 2024، والتي ستدفع بالمنظمة قدمًا نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لعام 2030.
ومن المقرر أن تُقدم الأمين العام للمنظمة خلال الجمعية العمومية عرضًا شاملاً يسلط الضوء على أحدث تطورات الاقتصاد الرقمي وأهم المنجزات التي حققتها المنظمة خلال العام 2023.
كما سيتم تناول عدة مواضيع مهمة خلال النقاشات، بدءاً من نمو الأسواق وتأثيره على الاقتصاد الرقمي، وصولاً إلى التركيز على قيمة البيانات كمورد استراتيجي في العصر الرقمي، وكيفية استخدامها بشكل فعال لتحقيق النمو. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التطرق إلى سبل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام يساهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من دور الانسان بوصفه عنصرا أساسيا في عملية التطوير.
علاوة على ذلك، ستناقش الجمعية العمومية خطة المنظمة السنوية للعام 2024 والمبادرات الجديدة التي ستعمل المنظمة على تنفيذها خلال العام في إطار خطتها الاستراتيجية 2030 لدفع عجلة التعاون الرقمي العالمي بالتوجه نحو اقتصاد رقمي شمولي ومستدام، فضلاً عن مناقشة التقارير المالية والإدارية التي ستعرضها الأمانة العامة للمنظمة.
وانعقدت الجمعية العمومية السابقة لمنظمة التعاون الرقمي في الرياض في 5 فبراير 2023.
وتجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات من 15 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.
وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3,3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يزيد عن 800 مليون شخص، وأكثر من 70% منهم دون سن الـ 35 عامًا.

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