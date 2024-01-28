ضبط أكثر من 500 إطار مغشوش في حفر الباطن

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 500 إطار مستعمل, وأدوات تستخدم للغش وإعادة تجديد الإطارات، وذلك خلال مسح ميداني لمنافذ بيع ومستودعات الإطارات في حفر الباطن.
وقامت الفرق الرقابية للوزارة بحجز الكميات المضبوطة، واستدعاء ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
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