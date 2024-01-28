Sunday, 28 January 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط أكثر من 500 إطار مغشوش في حفر الباطن

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 500 إطار مستعمل, وأدوات تستخدم للغش وإعادة تجديد الإطارات، وذلك خلال مسح ميداني لمنافذ بيع ومستودعات الإطارات في حفر الباطن.
وقامت الفرق الرقابية للوزارة بحجز الكميات المضبوطة، واستدعاء ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.

MENAFN28012024000089011017ID1107778292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث