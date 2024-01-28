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نائب أمير مكة يدشن مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالليث

1/28/2024 2:18:35 PM
(MENAFN- Al Watan) استهل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أولى جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظة الليث.
وترأس نائب أمير منطقة مكة اجتماع المجلس المحلي في الليث، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتاخر منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 23 مشروعًا بلديًا موزعة على مراكز المحافظة، شملت صيانة الطرق و السفلتة والإنارة والأرصفة، الأنسنة (الحدائق والواجهات البحرية والمماشي)، درء أخطار السيول، إنشاء وصيانة المرافق البلدية، التشوة البصري، استكمال تحسين الواجهة البحرية، الإصحاح البيئي، إنشاء وصيانة الموافق البلدية، سفلتة مخططات المنح (مخطط الوسقة)، وأخيراً إنشاء ملاعب وحدائق.
كما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مرفأ الصيادين، ويتكون من 5 أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغيرة يتراوح طولها بين 7 و11 متراً، وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الإسفلتية 23 ألف متر مربع، إضافة إلى مشروع سد وادي الليث والذي تتجاوز طاقته الاستيعابية (84) مليون مترًا مكعبًا،
وشملت المشاريع أيضًا عقد تنفيذ طريق (الشعيبة -الليث-القنفذة)، و4 مشاريع للمياه الوطنية تتمثل في (تشغيل وصيانة مياه محافظة الليث، تشغيل وصيانة مياه قرى المحافظة، تشغيل وصيانة محطة المياه المدمجة، ومشروع تنفيذ شبكة مياه المحافظة)، كما استقبل سموه الأهالي واستمع لمطالبهم.
عقب ذلك دشن الأمير سعود بن مشعل مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالمحافظة، الذي تبلغ مساحته 32 ألف متر مربع، ويحوي مواقع استثمارية وممشى ومسطحات خضراء وجلسات ومظلات ومجسمات جمالية ومواقف

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