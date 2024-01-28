الكنجر أول المتأهلين للثمانية

(MENAFN
- Al Watan) سجل منتخب أستراليا نفسه أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد تغلبه على إندونيسيا 4 / صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد جاسم بن حمد، لحساب دور الـ16، سجل للكنجر : لاعب إندونيسيا إلكان باغوت بالخطأ في مرماه "12"، مارتن بويلي "45"، كريج جودوين"89"، هاري سوتار "90+1".
وينتظر الكنجر مواجهة قوية في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الأخضر و كوريا الجنوبية.
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