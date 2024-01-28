Sunday, 28 January 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكنجر أول المتأهلين للثمانية

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل منتخب أستراليا نفسه أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد تغلبه على إندونيسيا 4 / صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد جاسم بن حمد، لحساب دور الـ16، سجل للكنجر : لاعب إندونيسيا إلكان باغوت بالخطأ في مرماه "12"، مارتن بويلي "45"، كريج جودوين"89"، هاري سوتار "90+1".
وينتظر الكنجر مواجهة قوية في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الأخضر و كوريا الجنوبية.

MENAFN28012024000089011017ID1107778288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث