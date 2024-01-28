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ماراثون الرياض في 10 فبراير

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق النسخة الثالثة من ماراثون الرياض في العاشر من فبراير المقبل، بساحة المملكة أرينا بدعم مباشر من وزارة الرياضة، سعيًا لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من دعم لا محدود ومستمر للقطاع الرياضي، وبما يتواكب مع خطط وأهداف برنامج جودة الحياة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ويعد ماراثون الرياض أول ماراثون احترافي يُقام في المملكة، والذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لألعاب القوى، كما يعتبر أحد أبرز الفعاليات الرياضية من نوعها بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حتى اليوم، وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة الاتحاد نحو تعزيز مزايا وفوائد ممارسة الرياضة والتمارين البدنية لكافة أفراد المجتمع داخل المملكة، حيث يأتي إطلاق ماراثون الرياض لهذا العام، بعد النجاح الذي حققه سباق ماراثون الرياض الدولي في النسخة السابقة بوجود أكثر من 15000 مشارك من أكثر من 120 جنسية من مختلف دول العالم.

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