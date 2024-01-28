ماراثون الرياض في 10 فبراير

(MENAFN
- Al Watan) يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق النسخة الثالثة من ماراثون الرياض في العاشر من فبراير المقبل، بساحة المملكة أرينا بدعم مباشر من وزارة الرياضة، سعيًا لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من دعم لا محدود ومستمر للقطاع الرياضي، وبما يتواكب مع خطط وأهداف برنامج جودة الحياة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ويعد ماراثون الرياض أول ماراثون احترافي يُقام في المملكة، والذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لألعاب القوى، كما يعتبر أحد أبرز الفعاليات الرياضية من نوعها بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حتى اليوم، وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة الاتحاد نحو تعزيز مزايا وفوائد ممارسة الرياضة والتمارين البدنية لكافة أفراد المجتمع داخل المملكة، حيث يأتي إطلاق ماراثون الرياض لهذا العام، بعد النجاح الذي حققه سباق ماراثون الرياض الدولي في النسخة السابقة بوجود أكثر من 15000 مشارك من أكثر من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
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