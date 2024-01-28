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تعاون بين الاتحاد العربي والألكسو

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي، والمدير العام لمنظمة ((الألكسو))، الدكتور محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو))، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات، هاني المقبل، أُبرمت في تونس اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العربي لكرة القدم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو))؛ لرفع مستويات الوعي بالرياضة والثقافة في الوطن العربي.
ويتضمن التعاون بين الطرفين المساهمة في ترجمة قانون ومصطلحات رياضة كرة القدم باللغة العربية في بطولات الاتحاد العربي، والتعاون لإصدار نسخة رقمية من المعجم الموحد لمصطلحات اللعبة، الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط، باعتباره جهازًا مختصًا تابعًا لمنظمة ((الألكسو))، بجانب وضع أسماء اللاعبين ((العرب والأجانب)) باللغة العربية في مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن التعاون بين الاتحاد العربي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحث واستكشاف مجالات الدعم المختلفة، وإقامة ورش عمل ذات العلاقة بالأعمال الناتجة عن التعاون القائم، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية والمهنية؛ لتوسيع وتطوير نطاق عمل المشروعات والبرامج وتمكينها، بجانب تعزيز وتحقيق التعاون المشترك، واستثمار كل ما يحقق الاستفادة للأطراف كافة.
وجاء التوقيع في منتدى الأعمال والشراكات، الذي أقامته المنظمة بحضور عدد من الهيئات واللجان العربية المختلفة في تونس، ويستمر يومين.

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