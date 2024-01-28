تعاون بين الاتحاد العربي والألكسو

(MENAFN
- Al Watan) بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي، والمدير العام لمنظمة ((الألكسو))، الدكتور محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو))، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات، هاني المقبل، أُبرمت في تونس اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العربي لكرة القدم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو))؛ لرفع مستويات الوعي بالرياضة والثقافة في الوطن العربي.
ويتضمن التعاون بين الطرفين المساهمة في ترجمة قانون ومصطلحات رياضة كرة القدم باللغة العربية في بطولات الاتحاد العربي، والتعاون لإصدار نسخة رقمية من المعجم الموحد لمصطلحات اللعبة، الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط، باعتباره جهازًا مختصًا تابعًا لمنظمة ((الألكسو))، بجانب وضع أسماء اللاعبين ((العرب والأجانب)) باللغة العربية في مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن التعاون بين الاتحاد العربي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحث واستكشاف مجالات الدعم المختلفة، وإقامة ورش عمل ذات العلاقة بالأعمال الناتجة عن التعاون القائم، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية والمهنية؛ لتوسيع وتطوير نطاق عمل المشروعات والبرامج وتمكينها، بجانب تعزيز وتحقيق التعاون المشترك، واستثمار كل ما يحقق الاستفادة للأطراف كافة.
وجاء التوقيع في منتدى الأعمال والشراكات، الذي أقامته المنظمة بحضور عدد من الهيئات واللجان العربية المختلفة في تونس، ويستمر يومين.
MENAFN28012024000089011017ID1107778286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.