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8 أندية تصعد لأولى الطاولة

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) توج عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الفرق الفائزة في بطولة المملكة لدرجتي الشباب والبراعم، إذ حسمت 8 أندية صعودها للدرجة الأولى لكرة الطاولة، 4 منها في درجة البراعم، وبنفس العدد في درجة الشباب مع نهاية البطولة، التي أقيمت على صالة نادي التعاون ببريدة.
ففي فئة الشباب، حل الشباب أولاً بعد فوزه في المباراة النهائية على الوحدة، الذي حصل على المركز الثاني 3 /1، بينما جاء القارة ثالثًا، والنور رابعًا بعد فوز الأول 3 /1، وبذلك صعدت أندية الشباب والوحدة والقارة والنور لمنافسات دوري الدرجة الأولى.
وفي البراعم، حل أحد في المركز الأول، والوحدة في المركز الثاني، بعد فوز الأول في المباراة النهائية 3 /1، فيما جاء الفيصلي ثالثًا، والهداية رابعًا بعد فوز الأول 3 /2، لتصعد أندية أحد والوحدة والفيصلي والهداية.

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