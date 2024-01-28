8 أندية تصعد لأولى الطاولة

(MENAFN
- Al Watan) توج عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الفرق الفائزة في بطولة المملكة لدرجتي الشباب والبراعم، إذ حسمت 8 أندية صعودها للدرجة الأولى لكرة الطاولة، 4 منها في درجة البراعم، وبنفس العدد في درجة الشباب مع نهاية البطولة، التي أقيمت على صالة نادي التعاون ببريدة.
ففي فئة الشباب، حل الشباب أولاً بعد فوزه في المباراة النهائية على الوحدة، الذي حصل على المركز الثاني 3 /1، بينما جاء القارة ثالثًا، والنور رابعًا بعد فوز الأول 3 /1، وبذلك صعدت أندية الشباب والوحدة والقارة والنور لمنافسات دوري الدرجة الأولى.
وفي البراعم، حل أحد في المركز الأول، والوحدة في المركز الثاني، بعد فوز الأول في المباراة النهائية 3 /1، فيما جاء الفيصلي ثالثًا، والهداية رابعًا بعد فوز الأول 3 /2، لتصعد أندية أحد والوحدة والفيصلي والهداية.
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