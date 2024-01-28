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وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة اليوم، نظيره المصري سامح شكري، قبيل اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزيري الخارجية.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك ترأّس وزير الخارجية ووزير الخارجية المصري اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين، حيث بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.
حضر الاجتماع التشاوري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

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