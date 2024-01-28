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ولاية تكساس تقف في وجه بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال المواجهة قائمة بين حاكم ولاية تكساس جريج أبوت وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن السيطرة على حدود الولاية مع المكسيك، التي شكلت من قبل نقطة عبور لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين.
وأعلن أبوت، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، أنه سيطلب من سلطات الولاية وضع المزيد من الأسلاك الشائكة عند نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين القادمين من المكسيك، بدلا من إزالتها، رغم ضغوط إدارة بايدن إثر صدور قرار من المحكمة العليا في هذا الأمر.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما، في 22 يناير الجاري، بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، لصالح الحكومة الفدرالية، يُمكّنها من إزالة سياج الأسلاك الشائكة الذي وضعته سلطات الولاية في حديقة“شلبي بارك” على الحدود مع المكسيك، بناء على طلب حاكمها، لوقف دخول الآلاف من المهاجرين غير النظاميين.
ومنحت المحكمة العليا شرطة الحدود الفدرالية حق إزالة السياج الحدودي، على أساس أن تنفيذ قوانين الهجرة من مهام السلطات الفدرالية. غير أن أبوت يرى أنه لا يوجد ما يمنعه من إصدار أوامر للحرس الوطني في الولاية بوضع المزيد من الحواجز لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين.
ويرى أبوت أن عليه حماية ولاية تكساس مما يصفه بـ”الغزو” من قِبل المهاجرين غير النظاميين. ويستند أبوت إلى بند الغزو في دستوري الولايات المتحدة وتكساس، مما يمنحه الحق في فرض أمن الحدود، حسب ما يقول.
وشن أبوت هجوما حادا على بايدن، وقال إن إدراته حطمت الأرقام القياسية في عدد المهاجرين غير النظاميين، وإن“الحكومة الفدرالية خرقت الميثاق بين الولايات المتحدة والولايات، وعليها مهمة إنفاذ القوانين لا انتهاكها”.
وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، قالت فاطمة معروف، أستاذة القانون بجامعة“تكساس إيه آند أم”، إن المحكمة العليا حكمت لصالح استمرار السلطات الفدرالية في السيطرة على الحدود، وإن حاكم الولاية يتحدى الغرض من قرار المحكمة.
وأضافت أن قرار المحكمة يقضي بتمكين السلطات الفدرالية من الوصول إلى ضفة النهر على الحدود لإنقاذ المهاجرين، وذلك بعد تقارير تحدثت عن مهاجرين لقوا حتفهم بعد أن علقوا في الأسلاك الشائكة.
وأشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة هذا العام، بموقف حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في مواجهته مع إدراة بايدن بشأن السيطرة على حدود الولاية.
وقال ترمب في خطاب لحشد من أنصاره في مدينة لاس فيجاس إنه يجب تقديم كل الدعم لتكساس في محاولتها منع دخول المهاجرين غير النظاميين القادمين من المكسيك.
وتعهد ترمب بأن يرسل إلى تكساس تعزيزات عندما يصبح رئيسا للولايات المتحدة، بدلا من تقييد قدرتهم على موجهة الهجرة غير النظامية.
وقبل ذلك بأيام، طالب ترمب الولايات الأخرى بإرسال حرسها الوطني إلى تكساس للإسهام في ضبط الحدود ومنع تسلل المهاجرين غير النظاميين.

MENAFN28012024000089011017ID1107778283

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