وزير الخارجية: يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني على الجميع

(MENAFN
- Al Watan) قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد، ردا على سؤال حول حكم محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة على إسرائيل، إنه يتعين على المجتمع الدولي تطبيق القانون الإنساني الدولي "على الجميع".
وأضاف الأمير فيصل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: "المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، هل يريد للسلام مكان ؛ إذاً لابد أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه الأزمة في غزة".
وحول العلاقات مع مصر، أشاد وزير الخارجية بمستوى العلاقات السعودية المصرية في ظل توجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا حرص المملكة ومصر على تعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية.
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