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وزير الخارجية: يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني على الجميع

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد، ردا على سؤال حول حكم محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة على إسرائيل، إنه يتعين على المجتمع الدولي تطبيق القانون الإنساني الدولي "على الجميع".
وأضاف الأمير فيصل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: "المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، هل يريد للسلام مكان ؛ إذاً لابد أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه الأزمة في غزة".
وحول العلاقات مع مصر، أشاد وزير الخارجية بمستوى العلاقات السعودية المصرية في ظل توجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا حرص المملكة ومصر على تعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية.

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