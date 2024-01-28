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هجمات الحوثيين فوضى صغيرة بتكاليف كبيرة

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تشكل هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر صدمة أخرى للتجارة العالمية، حيث تجبر سفن الشحن التي تبحر في المياه التي تربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة، على الابتعاد عن قناة السويس والمرور حول الطرف الإفريقي. ويتسبب هذا في ارتفاع التكاليف ــ في وقت لا يزال يتعين على العالم أن يتغلب على عودة التضخم.
وتسببت الهجمات أيضا في توقف مصانع السيارات في بلجيكا وألمانيا عن العمل، وأخرت خطوط أزياء الربيع في متجر بريطاني شهير. وأصبحت شركة ماريلاند التي تصنع مستلزمات المستشفيات لا تعرف متى تتوقع الحصول على قطع الغيار من آسيا.
وقال ريان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت لإدارة سلسلة التوريد: ((ما يحدث الآن هو فوضى قصيرة المدى، والفوضى تؤدي إلى زيادة التكاليف)).
إعادة التخطيط
وبين بيترسن، أن ((كل سفينة يتم تغيير مسارها تحتوي على 10000 حاوية، وينتج عن ذلك التغيير الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها لإعادة التخطيط لكل رحلة من رحلات الحاويات هذه)).
ومما يزيد من حالة الهرج والمرج في الشحن العالمي ما يطلق عليه بيترسن ((الضربة المزدوجة))، فالمرور عبر ممر تجاري مهم آخر ــ قناة بنما ــ مقيد بسبب انخفاض مستويات المياه بسبب الجفاف. لذا يشير إلى إن تعطيل تجارة البحر الأحمر لمدة عام قد يؤدي إلى ارتفاع تضخم السلع بنسبة تصل إلى 2%، مما يزيد من الألم بينما يعاني العالم بالفعل من ارتفاع أسعار البقالة والإيجارات وغيرها. وقد يعني ذلك أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الاقتصادات.
نكسة الشركات
وفي الوقت الحالي، وبسبب هجمات الحوثيين تنتظر شركة Man & Machine في منطقة لاندوفر الكبرى بولاية ماريلاند شحنة من تايوان والصين الكبرى ولا يوجد لديهم أي فكرة عن موعد وصول المنتجات، وهو ما يشكل نكسة تلو الأخرى للشركة، التي تصنع لوحات المفاتيح والملحقات القابلة للغسل للمستشفيات والعملاء الآخرين. وعادةً ما يحصل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليفتون بروماند على شحنة من المكونات مرة واحدة تقريبًا في الشهر، ولكن الشحنة الأخيرة، التي غادرت آسيا قبل أربعة أسابيع، تأخرت. وقد تم إغلاق الطريق الطبيعي – الذي يستغرق ثلاثة أسابيع عبر قناة السويس – بسبب هجمات الحوثيين.
ولم تنجح عملية إعادة التوجيه إلى قناة بنما أيضًا، فقد تعثرت الشحنة هناك بسبب الفوضى المرتبطة بالجفاف. والآن، يتعين عليها عبور المحيط الهادئ إلى لوس أنجلوس، ثم القدوم بالشاحنة أو القطار إلى ماريلاند.
توقف الإنتاج
وتشهد الصناعات الأخرى متاعب مماثلة، حيث اضطرت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا إلى إغلاق مصنعها بالقرب من برلين بسبب تأخير الشحنات.
وأوقفت شركة السيارات السويدية المملوكة للصين فولفو خط تجميعها في مدينة غنت ببلجيكا، حيث تصنع سيارات ستيشن واغن وسيارات الدفع الرباعي، لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر أثناء انتظار جزء رئيسي لناقل الحركة.
وتوقف الإنتاج في مصنع شركة سوزوكي موتور كورب في المجر لمدة أسبوع بسبب التأخير في الحصول على المحركات وأجزاء أخرى من اليابان.
وحذرت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر من أن الاضطراب سيؤدي إلى تأخير مجموعات الملابس الربيعية والسلع المنزلية الجديدة التي كان من المقرر تسليمها في فبراير ومارس. وقال الرئيس التنفيذي ستيوارت ماشين إن مشكلة البحر الأحمر ((تؤثر على الجميع وهو أمر نركز عليه بشدة)).
وقال ستيف لامار، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، إن ما يقرب من 20% من الملابس والأحذية المستوردة إلى الولايات المتحدة تصل عبر قناة السويس. أما بالنسبة لأوروبا، فإن التأثير أكبر: 40% من الملابس و50% من الأحذية تعبر البحر الأحمر.
وقال لامار: ((هذه أزمة لها آثار عالمية على صناعة الشحن البحري)).
ارتفاع التكلفة
واعتبارًا من 19 يناير، تقول شركة Flexport، إنه سيتم تحويل ما يقرب من 25 % من سعة الشحن العالمية من البحر الأحمر، مما يضيف آلاف الأميال وأسبوعًا أو أسبوعين إلى الرحلات.
وارتفعت تكلفة شحن حاوية قياسية طولها 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا من أقل من 1500 دولار في منتصف ديسمبر إلى ما يقرب من 5500 دولار. ويعد نقل البضائع الآسيوية إلى البحر الأبيض المتوسط ​​أكثر تكلفة وفقًا لمنصة حجز الشحن Freightos.
الأمن الغذائي
كما تباطأ الطلب العالمي - ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وجزئيا إلى تعثر الاقتصاد الصيني القوي.
لذا حذر جان هوفمان، خبير الشحن في الأمم المتحدة، من أن عقبات الشحن في البحر الأحمر تشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي من خلال إبطاء توزيع الحبوب إلى أجزاء من إفريقيا وآسيا، التي تعتمد على القمح من أوروبا ومنطقة البحر الأسود. بل إن الأمر قد يكون أسوأ إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
تعديات الحوثيين في البحر الأحمر:
- شنوا منذ نوفمبر الماضي ما لا يقل عن 34 هجوماً على السفن عبر الممرات المائية المؤدية إلى قناة السويس.
- ردت الولايات المتحدة وبريطانيا بضربات ضد أهداف للحوثيين، لكن المتمردين واصلوا هجماتهم.
- منذ أن بدأت هجماتهم على السفن في البحر الأحمر توقف اللاعبون الرئيسيون في صناعة الشحن مؤقتًا عن استخدام قناة السويس المصرية.
- قناة السويس ممر مائي حيوي يربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر وطريق حيوي للطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا.
- حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42 % خلال الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيين.

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