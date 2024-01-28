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مركز أعمال جامعة خالد ثاني أفضل بيئة عمل خليجي

1/28/2024 2:18:34 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل مركز الأعمال بجامعة الملك خالد، على شهادة اعتماد من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل Great place to Work، ليكون ثاني أفضل بيئة عمل في القطاع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023.
وحصل المركز على الشهادة من خلال عدة مؤشرات تقيس ثقافة بيئة العمل، كالثقة، والتعاون، والمصداقية، والعدالة، ودعم الكفاءات، إلى جانب رعاية الموهوبين، والانتماء والاعتزاز، والرضا الوظيفي؛ وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال بمدينة الرياض.
وأشار وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور عبد اللطيف الحديثي، إلى أن الجائزة ستكون محفزًا لمركز الأعمال لتقديم المزيد من الجهد المميز، والعمل الدؤوب، لتحقيق النجاح في خدمة مجتمع الأعمال، واحتضان المشاريع الريادية، وتطويرها، وتحويلها إلى نماذج تجارية ناجحة.
وتعد هيئة Great place to work من أهم الهيئات العالمية المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل، لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالقطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لمنهجية عالمية موحدة يتم تطبيقها في أكثر من 60 دولة حول العالم.
وتهدف الجائزة إلى التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية الحكومية والخاصة، التي تملك القدرة على الاستقطاب والتطوير والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات البشرية، ووضع تصنيفات سنوية لأفضل بيئات العمل في مختلف القطاعات، عن طريق تحليل وتقييم عام لدى "الهيئة" عبر مشاركة الموظفين على استبيان اشتمل على أسئلة حول رضاهم عن بيئة العمل، ومختلف الجوانب المؤثرة ذات العلاقة، كالتطور المهني، والعدالة، والتعاون، بالإضافة إلى الثقة، والتواصل، والمزايا الوظيفية، وغيرها.
يذكر أن مركز الأعمال بجامعة الملك خالد يُعد أحد أبرز معالم المدينة الجامعية، وقد أنشئ ليكون من منظومات الأعمال بالمملكة، ويمثل قناة اتصال بين الجامعة ومجتمع الأعمال بقطاعاتها المختلفة، كما يعمل المركز على رفع الوعي بالأعمال الريادية والتجارية، واحتضان وتطوير الأفكار والابتكارات، وتوفير الدعم والشراكات اللازمة لرواد الأعمال للوصول إلى الأسواق بنماذج تجارية ناجحة، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال كمحرك للتنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة جذابة من أجل بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد.

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