مركز أعمال جامعة خالد ثاني أفضل بيئة عمل خليجي

(MENAFN
- Al Watan) حصل مركز الأعمال بجامعة الملك خالد، على شهادة اعتماد من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل Great place to Work، ليكون ثاني أفضل بيئة عمل في القطاع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023.
وحصل المركز على الشهادة من خلال عدة مؤشرات تقيس ثقافة بيئة العمل، كالثقة، والتعاون، والمصداقية، والعدالة، ودعم الكفاءات، إلى جانب رعاية الموهوبين، والانتماء والاعتزاز، والرضا الوظيفي؛ وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال بمدينة الرياض.
وأشار وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور عبد اللطيف الحديثي، إلى أن الجائزة ستكون محفزًا لمركز الأعمال لتقديم المزيد من الجهد المميز، والعمل الدؤوب، لتحقيق النجاح في خدمة مجتمع الأعمال، واحتضان المشاريع الريادية، وتطويرها، وتحويلها إلى نماذج تجارية ناجحة.
وتعد هيئة Great place to work من أهم الهيئات العالمية المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل، لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالقطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لمنهجية عالمية موحدة يتم تطبيقها في أكثر من 60 دولة حول العالم.
وتهدف الجائزة إلى التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية الحكومية والخاصة، التي تملك القدرة على الاستقطاب والتطوير والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات البشرية، ووضع تصنيفات سنوية لأفضل بيئات العمل في مختلف القطاعات، عن طريق تحليل وتقييم عام لدى "الهيئة" عبر مشاركة الموظفين على استبيان اشتمل على أسئلة حول رضاهم عن بيئة العمل، ومختلف الجوانب المؤثرة ذات العلاقة، كالتطور المهني، والعدالة، والتعاون، بالإضافة إلى الثقة، والتواصل، والمزايا الوظيفية، وغيرها.
يذكر أن مركز الأعمال بجامعة الملك خالد يُعد أحد أبرز معالم المدينة الجامعية، وقد أنشئ ليكون من منظومات الأعمال بالمملكة، ويمثل قناة اتصال بين الجامعة ومجتمع الأعمال بقطاعاتها المختلفة، كما يعمل المركز على رفع الوعي بالأعمال الريادية والتجارية، واحتضان وتطوير الأفكار والابتكارات، وتوفير الدعم والشراكات اللازمة لرواد الأعمال للوصول إلى الأسواق بنماذج تجارية ناجحة، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال كمحرك للتنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة جذابة من أجل بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد.
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