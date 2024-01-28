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حملة لإزالة الملصقات العشوائية

1/28/2024 2:18:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة ((معًا لتكن مكة أجمل))، لإزالة الملصقات الدعائية والإعلانية العشوائية المخالفة من على واجهات المحال التجارية والمباني والممتلكات العامة، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز النظافة العامة، والحد من الظواهر السلبية التي تشوّه المنظر العام.
وكانت الأمانة نفذت مرحلتين سابقتين، تمثلت الأولى في وضع ملصقات توعوية على السيارات التالفة والمهملة، فيما شملت المرحلة الثانية توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات وإلقاء بقايا الطعام على الأرصفة بطرق عشوائية.
وأوضحت الأمانة أن المبادرة تم تنفيذها في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة، داعية إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.

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