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طاجيكستان يواصل مغامراته ويقصي الإمارات

1/28/2024 2:18:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ودع منتخب الإمارات كأس آسيا، من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح 5 /3، عقب انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد أحمد بن علي المونديالي في ثاني مباريات ثمن نهائي البطولة الآسيوية، سجل لطاجيكستان فاهادات هانونوف ((30))، وللأبيض خليفة الحمادي ((90+5))، ليواصل المنتخب الطاجيكي مغامراته في البطولة، ويبلغ ربع النهائي وينتظر الفائز من مباراة العراق والأردن.

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