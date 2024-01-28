طاجيكستان يواصل مغامراته ويقصي الإمارات

طاجيكستان يواصل مغامراته ويقصي الإمارات
التاريخ
1/28/2024 2:18:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) ودع منتخب الإمارات كأس آسيا، من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح 5 /3، عقب انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد أحمد بن علي المونديالي في ثاني مباريات ثمن نهائي البطولة الآسيوية، سجل لطاجيكستان فاهادات هانونوف ((30))، وللأبيض خليفة الحمادي ((90+5))، ليواصل المنتخب الطاجيكي مغامراته في البطولة، ويبلغ ربع النهائي وينتظر الفائز من مباراة العراق والأردن.
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