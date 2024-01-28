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150 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((جى إيه سى)) خلال يناير الجارى

1/28/2024 2:18:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة جميل موتورز، إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جى ايه سى GAC، وفورد)) بالسوق المصرية، عن زيادة سيارات“جى ايه سى” بقيمة بلغت نحو 150 ألف جنيه، خلال يناير 2024.

وحددت الشركة أسعار السيارة ((GAC إمباو)) المقدمة عبر ثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 1.170 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.310 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE S-style)) بسعر 1.390 مليون جنيه.

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ورفعت الشركة أسعار السيارة ((GAC GS4)) لتباع الفئة الأولى ((GS)) بسعر 1.250 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.300 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE )) بسعر 1.390 مليون جنيه.

كما حددت الشركة السيارة ((GAC GS3)) الفئة الأولى ((GS)) بسعر 1.180 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.250 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.320 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((R-style)) بسعر 1.410 مليون جنيه.

وقدرت الشركة أسعار السيارة ((GAC إيمكو)) والتى تقدم عبر أربع فئات، الأولى ((GS)) بسعر 1.4 جنيه، والفئة الثانية ((GE)) بسعر 1.5 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.6 مليون جنيه.

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