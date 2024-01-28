150 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات ((جى إيه سى)) خلال يناير الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة جميل موتورز، إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جى ايه سى GAC، وفورد)) بالسوق المصرية، عن زيادة سيارات“جى ايه سى” بقيمة بلغت نحو 150 ألف جنيه، خلال يناير 2024.
وحددت الشركة أسعار السيارة ((GAC إمباو)) المقدمة عبر ثلاث فئات، الأولى ((GS)) بسعر 1.170 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.310 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE S-style)) بسعر 1.390 مليون جنيه.
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ورفعت الشركة أسعار السيارة ((GAC GS4)) لتباع الفئة الأولى ((GS)) بسعر 1.250 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.300 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GE )) بسعر 1.390 مليون جنيه.
كما حددت الشركة السيارة ((GAC GS3)) الفئة الأولى ((GS)) بسعر 1.180 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GB)) بسعر 1.250 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.320 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((R-style)) بسعر 1.410 مليون جنيه.
وقدرت الشركة أسعار السيارة ((GAC إيمكو)) والتى تقدم عبر أربع فئات، الأولى ((GS)) بسعر 1.4 جنيه، والفئة الثانية ((GE)) بسعر 1.5 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GL)) بسعر 1.6 مليون جنيه.
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