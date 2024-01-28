مطار القاهرة: استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة وتقديم أفضل الخدمات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق إن لدينا استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة ونعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الطيران المدني الفريق عباس حلمي.
من جانبه، قال مدير مبنى الركاب رقم (1) بميناء القاهرة الجوي أشرف حافظ – خلال جولته التفقدية لمبنى الركاب 1 و2 و3 – إن تطوير مبنى الركاب (1) يشهد تطويرَا مستمرَا بجميع صالات السفر والوصول، منوهًا بأنه تم تطوير نحو 10 مصليات بجميع صالات السفر والوصول، وتجديد الحمامات، وقاعات الاستقبال وجميع المداخل والمخارج.
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وأضاف أن حركة السفر والطيران هذا العام هي الأعلى كثافة من حيث عدد الركاب والمسافرين والسائحين ومن المنتظر أن تزداد الكثافة الركاببة، لافتًا إلى أننا استقبلنا أمس 13 ألف مسافر، و12 ألف عائد من الخارج وسائح؛ ليصبح إجمالي عدد الركاب والسائحين والمسافرين المترددين على مبنى الركاب رقم (1) فقط 25 ألف راكب تقريبًا.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107778276
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