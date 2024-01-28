مطار القاهرة: استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة وتقديم أفضل الخدمات

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق إن لدينا استعدادات خاصة لاستقبال موسم العمرة ونعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الطيران المدني الفريق عباس حلمي.

من جانبه، قال مدير مبنى الركاب رقم (1) بميناء القاهرة الجوي أشرف حافظ – خلال جولته التفقدية لمبنى الركاب 1 و2 و3 – إن تطوير مبنى الركاب (1) يشهد تطويرَا مستمرَا بجميع صالات السفر والوصول، منوهًا بأنه تم تطوير نحو 10 مصليات بجميع صالات السفر والوصول، وتجديد الحمامات، وقاعات الاستقبال وجميع المداخل والمخارج.

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وأضاف أن حركة السفر والطيران هذا العام هي الأعلى كثافة من حيث عدد الركاب والمسافرين والسائحين ومن المنتظر أن تزداد الكثافة الركاببة، لافتًا إلى أننا استقبلنا أمس 13 ألف مسافر، و12 ألف عائد من الخارج وسائح؛ ليصبح إجمالي عدد الركاب والسائحين والمسافرين المترددين على مبنى الركاب رقم (1) فقط 25 ألف راكب تقريبًا.

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