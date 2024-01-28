مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم 29 يناير الجارى.

وقال على جلال المتحدث باسم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بوزارة المالية لـ ((البورصة))، إن المبادرة شهدت إقبالا ملحوظًا خلال المرحلة الثانية وذلك بسبب التسهيلات التى قدمتها“المالية”، ومنها الاستجابة لطلبات المغتربين بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.

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ونص قانون المبادرة على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج الاستفادة من التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد سيارة مُعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، شرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية“الدولار الأمريكى”.

ويتم استرداد مبلغ الوديعة البنكية للمصرى المقيم فى الخارج بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإيداع، على أن يتم تحصيله من الخزانة العامة للدولة بالجنيه المصرى بقيمة الدولار الأمريكى وقتها.