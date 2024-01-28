مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم 29 يناير الجارى.
وقال على جلال المتحدث باسم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بوزارة المالية لـ ((البورصة))، إن المبادرة شهدت إقبالا ملحوظًا خلال المرحلة الثانية وذلك بسبب التسهيلات التى قدمتها“المالية”، ومنها الاستجابة لطلبات المغتربين بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.
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ونص قانون المبادرة على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج الاستفادة من التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد سيارة مُعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، شرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية“الدولار الأمريكى”.
ويتم استرداد مبلغ الوديعة البنكية للمصرى المقيم فى الخارج بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإيداع، على أن يتم تحصيله من الخزانة العامة للدولة بالجنيه المصرى بقيمة الدولار الأمريكى وقتها.
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