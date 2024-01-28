مدبولي يطالب بدعم قطاع السياحة والآثار كونه موردًا للعملات الأجنبية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي، وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مع وزيرالسياحة والآثار أحمد عيسى ؛ حيث بحثا عددًا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

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ومن جهته .. استعرض أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي، والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.

كما تناول وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.

وتطرق أحمد عيسى إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن .. ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على إعداد الكثير من البرامج السياحية الجديدة الجاذبة للسائحين إلى منطقة القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.