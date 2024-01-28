مدبولي يطالب بدعم قطاع السياحة والآثار كونه موردًا للعملات الأجنبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي، وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مع وزيرالسياحة والآثار أحمد عيسى ؛ حيث بحثا عددًا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
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ومن جهته .. استعرض أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي، والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.
كما تناول وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.
وتطرق أحمد عيسى إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن .. ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على إعداد الكثير من البرامج السياحية الجديدة الجاذبة للسائحين إلى منطقة القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
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