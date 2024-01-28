نمو متوقع للزائرين الصينيين لتايلاند بعد الإعفاء من التأشيرة

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع الصين أن تشهد تايلاند زيادة كبيرة في عدد الزوار من البر الرئيسي بعد أن وقع البلدان اتفاقية بشأن برنامج الإعفاء من التأشيرة بدءاً من مارس المقبل.

وقع وزير الخارجية وانغ يي اتفاقاً مع مسؤولين تايلنديين في بانكوك اليوم الأحد للتنازل عن متطلبات التأشيرة للمسافرين بين البلدين.

سيُسمح للسياح القادمين من الصين بالبقاء بدون تأشيرة لمدة أقصاها 30 يوماً في كل مرة يزورون فيها تايلاند، والعكس صحيح.

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وبالنسبة للدخول عدة مرات، يمكن للزوار الإقامة لمدة 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، وفق بيان وزارة الخارجية التايلندية.

قال وانغ في خطاب:“هذا سيرفع مستوى التبادلات بين شعبينا إلى مستوى جديد”.

السياحة محرك النمو في تايلندا

كان السائحون الصينيون أكبر مجموعة من زوار تايلاند قبل جائحة كورونا، ويُنظر إليهم على أنهم مفتاح التعافي المستدام لصناعة السياحة في المملكة، وهي المحرك الرئيسي للنمو.

شكل المسافرون من البر الرئيسي أكثر من 25% من 40 مليون زائر أجنبي في 2019.

وانخفض ذلك إلى نحو 12.5% من 28 مليون سائح العام الماضي.

تستهدف الحكومة التايلاندية استقبال 35 مليون وافد أجنبي هذا العام، من بينهم 8 ملايين من الصين.

الصين أيضاً أكبر شريك تجاري لتايلندا وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي.

واتفق البلدان على تعزيز تعاونهما في مجال النقل بما في ذلك تسريع تطوير خط السكة الحديد بين الصين وتايلاند.

قال وانغ إن الصين ستستورد أيضاً المزيد من المنتجات الزراعية المميزة من تايلاند وستدعم جهود المزيد من الشركات الصينية التي تخطط للاستثمار في ذلك البلد.

في العام الماضي، أصدرت تايلاند إعفاءات مؤقتة من التأشيرة للمسافرين من روسيا وكازاخستان والهند وتايوان.

وتخطط أيضاً للسماح بإقامة أطول للسياح من بعض البلدان لتحفيز الإنفاق.

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