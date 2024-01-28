نمو متوقع للزائرين الصينيين لتايلاند بعد الإعفاء من التأشيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع الصين أن تشهد تايلاند زيادة كبيرة في عدد الزوار من البر الرئيسي بعد أن وقع البلدان اتفاقية بشأن برنامج الإعفاء من التأشيرة بدءاً من مارس المقبل.
وقع وزير الخارجية وانغ يي اتفاقاً مع مسؤولين تايلنديين في بانكوك اليوم الأحد للتنازل عن متطلبات التأشيرة للمسافرين بين البلدين.
سيُسمح للسياح القادمين من الصين بالبقاء بدون تأشيرة لمدة أقصاها 30 يوماً في كل مرة يزورون فيها تايلاند، والعكس صحيح.
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وبالنسبة للدخول عدة مرات، يمكن للزوار الإقامة لمدة 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، وفق بيان وزارة الخارجية التايلندية.
قال وانغ في خطاب:“هذا سيرفع مستوى التبادلات بين شعبينا إلى مستوى جديد”.
السياحة محرك النمو في تايلندا
كان السائحون الصينيون أكبر مجموعة من زوار تايلاند قبل جائحة كورونا، ويُنظر إليهم على أنهم مفتاح التعافي المستدام لصناعة السياحة في المملكة، وهي المحرك الرئيسي للنمو.
شكل المسافرون من البر الرئيسي أكثر من 25% من 40 مليون زائر أجنبي في 2019.
وانخفض ذلك إلى نحو 12.5% من 28 مليون سائح العام الماضي.
تستهدف الحكومة التايلاندية استقبال 35 مليون وافد أجنبي هذا العام، من بينهم 8 ملايين من الصين.
الصين أيضاً أكبر شريك تجاري لتايلندا وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي.
واتفق البلدان على تعزيز تعاونهما في مجال النقل بما في ذلك تسريع تطوير خط السكة الحديد بين الصين وتايلاند.
قال وانغ إن الصين ستستورد أيضاً المزيد من المنتجات الزراعية المميزة من تايلاند وستدعم جهود المزيد من الشركات الصينية التي تخطط للاستثمار في ذلك البلد.
في العام الماضي، أصدرت تايلاند إعفاءات مؤقتة من التأشيرة للمسافرين من روسيا وكازاخستان والهند وتايوان.
وتخطط أيضاً للسماح بإقامة أطول للسياح من بعض البلدان لتحفيز الإنفاق.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107778273