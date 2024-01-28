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أسهم الخليج تغلق على تباين وسط ارتفاع أسعار النفط

1/28/2024 2:18:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الصين ترفع الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة بـ50% في 2023 البورصة تصعد 15% منذ بداية العام وتحقق قمة تاريخية جديدة ألف جنيه زيادة بأسعار الأرز الشعير مع بداية تعاملات الأسبوع

أغلقت أسهم الخليج على تباين خلال تعاملات، اليوم الأحد، وسط ارتفاع أسعار النفط وترقب السوق لمؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات التضخم التي تعد المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اعتدالا في الأسعار.

واستقرت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، عند أعلى مستوياتها في نحو شهرين يوم الجمعة مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب، في حين عززت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط زيادة الأسعار.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر السعودي مرتفعا بنسبة 0.8% بعد تسجيل خسائر في الجلسة السابقة، كما أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع.

وقفز سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية السعودية 7.5%، كما صعد سهم سال السعودية للخدمات اللوجستية 4.4%.

ومن بين الرابحين، سهم مصرف الراجحي، والذي صعد 3.4% في أعلى زيادة له منذ 14 ديسمبر.

وانخفض المؤشر القطري قليلا ليستقر عند الإغلاق بعدما محت خسائر قطاعات الطاقة والتمويل والاتصالات مكاسب قطاعي الصناعة والمرافق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة تراجعت في ديسمبر، إذ تأمل الأسواق أن تشجع البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بدء تخفيض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام.

المصدر:

MENAFN28012024000202011048ID1107778272

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