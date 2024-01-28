السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن الوصول خلال الفترة من 15 مارس – 15 أبريل 2024 موضحة أن التسليم للمخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

موضوعاتألف جنيه زيادة بأسعار الأرز الشعير مع بداية تعاملات الأسبوع ((المصريين الأفارقة)) تتعاقد على تصدير بضائع بمليوني دولار لدول أفريقيا مصنعو الجلود يدعون شركات أجنبية لإعادة تدوير مخلفات القطاع

وأضافت أن الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.

ولفتت الهيئة إلى أن المظاريف الفنية والمالية تقدم يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل بمقر الهيئة (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والبت) وأكدت ضرورة أن تكون العروض سارية حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 على أن تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري بالسداد بتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم السعرين) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري.

وذكرت الهيئة أن مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.

وأكدت ضرورة أن تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان تأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري.

وشددت على ضرورة أن يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

وأشارت إلى أن كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بدءا من الغد.

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