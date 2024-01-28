تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 سفن، بينما غادرته 6 سفن، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة؛ منها السفينة (WADI ALKARM) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح البيان الصادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و340 طنا تشمل 8882 طن كلينكر و2304 أطنان خردة و1750 طن يوريا و2404 أطنان بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و564 طنا تشمل 16 ألفا و474 طن ذرة و1630 طن خشب زان و5260 طن قمح و5200 طن سكر، بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 30 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 4316 حاوية مكافئة.

موضوعاتخطوط ملاحية تطالب قناة السويس بتخفيضات لتعويض تكلفة ارتفاع التأمين “خط الرورو” بين مصر وإيطاليا محور مباحثات رئيس ميناء دمياط ورئيس موانئ“شرق البحر الإدرياتيكي” تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأكد البيان وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105 آلاف و896 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و261 طنا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى قطار آخر بعدما أفرغ 25 حاوية بارتفاع 40 قدما قادما من السخنة. وبلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5171 شاحنة.

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