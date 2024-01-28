عودة تسعير الذهب بعد توقف استمر أكثر من يومين

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت سوق الذهب المحلى، استئناف لعمليات التسعير، بعد توقف دام لأكثر من من يومين، مدفوعًا باضطراب الأسعار لمستويات تقرب من 4 آلاف جنيه للجرام عيار 21.

حيث ارتفعت الأسعار بنحو 790 جنيها منذ بداية العام، وفى أقل من شهر، مدفوعة بصعود سعر الدولار الموازى لمستويات جديدة تقترب من 70 جنيها لدولار الصاغة، وفق تجار تحدثوا مع“البورصة”.

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قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب عادت إلى السوق بعد توقف معظم التجار إعلان الأسعار بعد تحليقها لمستويات قياسية.

أضاف لـ”البورصة”، أن الأسعار عاودت للتداول من مستويات أعلى مستوى 3900 جنيه للجرام عيار 21، ليخسر الجرام نحو 50 جنيها خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بموجه هبوط وتصحيح مسار.

أشار إلى أن اضطراب الأسعار دفعت السوق للتوقف، بسبب تخوف التجار والمستهلكين من التعرض لخسائر بسب الزيادات والمضاربات المستمرة، بحانب نقص الخام وزيادة الطلب على شراء المعدن.

لفت نجيب، إلى أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 3850 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 4400 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 31230 جنيها.

توقع أن تهبط الأسعار أكثر من ذلك مع عودة البورصة العالمية غدا بعد اجازتها الأسبوعية، والتى توقفت عند 2018 دولارا لسعر الأوقية.

قال مصدر بسوق الصاغة، إن أسعار الدولار الموازى سجلت نحو 66.5 جنيه، وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 67.8 جنيه.

أضاف لـ”البورصة”، أن الارتباكات التى نتجت عن اضطراب الأسعار خلال الأسبوع الماضى جاءت مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن بشأن التخوف وعدم اليقين بصعود أكثر للدولار امام الجنيه.

ووفقًا لتصريحات أولى هانسن، رئيس استراتيجية السلع فى ساكسو بنك، فإن النفور المستمر من المتعاملين من أدوات الاستثمار التى تحمل مخاطر تجاه المعادن اعتماداً على النمو المستمر فى أسعارها.

كما ذكر فى تقرير بحثى، أن أسعار الذهب والفضة العالمية شهدت خلال شهر ديسمبر الماضى ارتفاعاً مبكراً، ثم عانى السعر من انخفاض حاد نسبياً، بلغ ذروته فى الانخفاض الفنى يوم الاثنين الماضى.

كشف عن ظهور ارتفاع ملحوظ لمعدلات تحويل الذهب للفضة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 15 شهراً مع استمرار سعر الذهب العالمى أعلى مستوى 2000 دولار تحسباً لتخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض التضخم من بنك الاحتياط الفيدرالى.