مصنعو الجلود يدعون شركات أجنبية لإعادة تدوير مخلفات القطاع

دعا مستثمرون بقطاع الصناعات الجلدية عددا من الشركات الأجنبية إلى إقامة مصانع بنشاط إعادة تدوير المخلفات لتعزيز القيمة المضافة للقطاع.

ويصل حجم مخلفات الجلود والدباغة فى مصر إلى حوالى 33 ألف طن سنويًا؛ بينها 180 طن مخلفات مدينة الجلود بالروبيكى، ونحو 30 طنا بمدينة قويسنا الصناعية لدباغة الجلود، و 362 طنا من باقى مصانع الدباغة وصناعة الأحذية من محافظات مختلفة، وفقًا لبيان طارق العربى رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

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وقال محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية باتحاد الصناعات، إن سرعة دخول الشركات إلى القطاع يساعد على تعميق الصناعة المحلية تماشيًا مع خطة توطين المنتجات المستوردة محليًا بدلا من استنزاف سيولة دولارية كبيرة فى شراء المستلزمات.

وأوضح أن وقف تصدير جلود القشر الجير وإقامة مصانع فى مصر لتحويلها إلى جلاتين وتصديرها إلى منتج نهائى يعزز مصادر من العملة الأجنبية، لذلك فإن التوسع فى إقامة مصانع إعادة تدوير يساهم فى خلق منتجات جديدة.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، قرارًا بتجديد رسم الصادر على الجلود من الكرست الأبيض بواقع 250 جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيهاً على الجلد اللبانى والجملى، و15 جنيهاً على الجلد الضانى، و7.5 جنيه على جلد الماعز.

وقال مهند مدكور مدير عام شركة دارك، إن شركته تتطلع إلى إنشاء مصنع بنشاط إعادة التدوير بالشراكة مع مستثمر أجنبى، للاستفادة من التطور المستمر فى الإنتاج بدلا من تصديره بأسعار زهيدة.

أوضح أن أغلب الشركات تصدر مخلفاتها إلى الخارج بأسعار زهيده وتعيد استيرادها فى أشكال تامة الصنع أو مستلزمات تصنيع.

أوضح أن وجود شركات مصرية تتخصص فى تحويل مخلفات مصانع الأحذية إلى منتجات نهائية يساعد مصر على تحقيق استراتيجية الاستدامة وفق خطة 2030، ويحافظ على وفرة المعروض فى السوق المحلى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المخلفات تدخل فى صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد البناء، فضلًا عن تصنيع منتجات جلدية أخرى.

وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 10.8% لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال محمد صالح صاحب مصنع هاتريك للأحذية، إن توفير تمويلات للشركات العاملة فى القطاع على تنفيذ توسعات جديدة بمجال إعادة تدوير مخلفاتها يعزز القيمة المضافة لها ويفتح الباب لدخول مستثمرين جدد للقطاع.

وأوضح، أن الدولة تتلقى طلبات تصديرية من دول مختلفة لتصدير مخلفات الجلود خاصة أن المصانع تتنج كميات تتعدى الـ 25 طنا سنويًا.

وقال محمد ضيف مدير مبيعات الشركة السورية المصرية للمنتجات الجلدية، إن الشركات العاملة فى القطاع طالبت شركات أجنبية متخصصة فى نشاط إعادة التدوير لإقامة مصانع لها فى السوق المصر، ومن المرتقب أن يشهد السوق دخول شركات جديدة.

لفت إلى أن إعادة تدوير مخلفات مصانع الأحذية يساعد على تقليل نسبة الهدر من المصانع، ويعد دخل إضافى للمصانع المتخصصة للتصنيع.

وطالب بوقف تصدير مخلفات الجلود والتى تحتوى على جلود مقطعة أو فى أشكال مختلفة للحصول على عملات أجنبية وهو ما يؤثر بدوره على الصناعة المحلية.