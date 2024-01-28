((المصريين الأفارقة)) تتعاقد على تصدير بضائع بمليوني دولار لدول أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على تصدير منتجات مصرية لدولتى غانا وكوت ديفوار بقيمة تصل لـ 2 مليون دولار .
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مجموعة سكور للصناعة والتجارة والاستثمار والمجموعة العلمية المتكاملة المتخصصة فى التجهيزات الطبية، أعضاء الجمعية، تعاقدا على تصدير منتجات لدولتى غانا و كوت ديفوار.
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أضاف الشرقاوى أن الجمعية بصدد الاتفاق على بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام لرواد الأعمال بكوت ديفوار، جارى إعداده ومن المقرر أن يتضمن استقبال بعثة تجارية منّ المشترين وتوحيد الجهود لنجاح منصة“فاتا” من أفريقيا إلى أفريقيا.
وأعلنت الجمعية خلال اجتماعها السنوى الثالث الذى عقدته مؤخرا عن تدشين أول بنك معلومات أفريقى للمصنعين فى دول القارة الأفريقية بهدف تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين مجتمع الأعمال.
وبحسب رئيس الجمعية، تم التوافق خلال الزيارة إلى كوت ديفوار حول بحث توفير خدمات السياحة العلاجية لأعضاء ومشتركى الغرفة الراغبين فى العلاج فى مصر وذلك من خلال تنظيم ومتابعة لجنة الصحة العامة بالجمعية.
وتضم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى عضويتها حاليا نحو240 عضوا من دول القارة؛ فيما تتراوح رؤوس أموال الشركات الأعضاء بالجمعية بين 6 إلى7 مليارات دولار، بحسب الشرقاوى .
وذكر الشرقاوى أن أفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تعد سلة غذاء العالم؛ حيث تمتلك نحو 60% من الأراضى الصالحة للزراعة عالمياً، و80% من العمالة الزراعية، بجانب سوق قوامه 1.7 مليار نسمة، كما تمتلك 50% من احتياطى الذهب.
أضاف أن أفريقيا تعتبر أقل قارة مساهمة فى الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لـ3%، مقابل 97% للدول الصناعية الكبرى فى أوروبا وآسيا.
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