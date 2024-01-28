((المصريين الأفارقة)) تتعاقد على تصدير بضائع بمليوني دولار لدول أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على تصدير منتجات مصرية لدولتى غانا وكوت ديفوار بقيمة تصل لـ 2 مليون دولار .

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مجموعة سكور للصناعة والتجارة والاستثمار والمجموعة العلمية المتكاملة المتخصصة فى التجهيزات الطبية، أعضاء الجمعية، تعاقدا على تصدير منتجات لدولتى غانا و كوت ديفوار.

موضوعاتألف جنيه زيادة بأسعار الأرز الشعير مع بداية تعاملات الأسبوع مصنعو الجلود يدعون شركات أجنبية لإعادة تدوير مخلفات القطاع عودة تسعير الذهب بعد توقف استمر أكثر من يومين

أضاف الشرقاوى أن الجمعية بصدد الاتفاق على بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام لرواد الأعمال بكوت ديفوار، جارى إعداده ومن المقرر أن يتضمن استقبال بعثة تجارية منّ المشترين وتوحيد الجهود لنجاح منصة“فاتا” من أفريقيا إلى أفريقيا.

وأعلنت الجمعية خلال اجتماعها السنوى الثالث الذى عقدته مؤخرا عن تدشين أول بنك معلومات أفريقى للمصنعين فى دول القارة الأفريقية بهدف تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين مجتمع الأعمال.

وبحسب رئيس الجمعية، تم التوافق خلال الزيارة إلى كوت ديفوار حول بحث توفير خدمات السياحة العلاجية لأعضاء ومشتركى الغرفة الراغبين فى العلاج فى مصر وذلك من خلال تنظيم ومتابعة لجنة الصحة العامة بالجمعية.

وتضم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى عضويتها حاليا نحو240 عضوا من دول القارة؛ فيما تتراوح رؤوس أموال الشركات الأعضاء بالجمعية بين 6 إلى7 مليارات دولار، بحسب الشرقاوى .

وذكر الشرقاوى أن أفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تعد سلة غذاء العالم؛ حيث تمتلك نحو 60% من الأراضى الصالحة للزراعة عالمياً، و80% من العمالة الزراعية، بجانب سوق قوامه 1.7 مليار نسمة، كما تمتلك 50% من احتياطى الذهب.

أضاف أن أفريقيا تعتبر أقل قارة مساهمة فى الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لـ3%، مقابل 97% للدول الصناعية الكبرى فى أوروبا وآسيا.