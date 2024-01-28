مزارعون فرنسيون يتوعّدون بحصار باريس رغم وعود الحكومة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الأحد، أنه يدرس اتخاذ إجراءات“إضافية” لحماية الزراعة في البلاد، على خلفية التهديد بـ”حصار” باريس من قبل بعض المزارعين الذين يعتبرون الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لصالح القطاع غير كافية.

وكان أتال قد أعلن الجمعة إلغاء“الزيادة على وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق”، إضافة إلى تسهيلات إدارية استجابة لغضب المزارعين.

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وبذلك، وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق، رغم أنها مسجّلة في موازنة العام 2024 على أن ترفع تدريجاً حتى العام 2030.

كما وعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإدارية معلناً“عشرة تدابير تبسيط فورية”، إضافة إلى تدابير أخرى لحماية المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنّعين والمتاجر الكبرى، وأخرى لتقديم مساعدات طارئة.

غير أنّ أتال واجه مجدّداً، لدى وصوله صباح الأحد إلى مزرعة في بارساي-ميسلاي في إندر-إي-لوار الواقعة على بعد ساعتين من باريس، تساؤلات تتعلّق بالتحدّيات المرتبطة بجوانب عدّة من الأزمة، منها انخفاض الدخل وانخفاض المعاشات التقاعدية والتعقيدات الإدارية وتضخّم المعايير والمنافسة الأجنبية.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية“أريد أن نوضح الأمور ونرى ما هي التدابير الإضافية التي يمكننا اتخاذها بشأن روايات المنافسة غير العادلة هذه”، مضيفاً“ليس من الطبيعي أن يتمّ منعكم من استخدام منتجات معيّنة”، في حين أنّ“الدول المجاورة، مثل إيطاليا وغيرها” يمكنها استخدامها.

وتأتي هذه الزيارة بينما من المتوقّع أن يشهد الوضع توتراً بعد هدوء حذر على الأرض. وجدد أتال خلال الزيارة دعم السلطة التنفيذية للمزارعين، كما تعهّد اتخاذ إجراءات جديدة قريباً، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع الأراضي البور.

في غضون ذلك، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من مسؤولي إنفاذ القانون الأحد، وضع“جهاز دفاعي كبير” لمنع المزارعين من“أيّ دخول إلى باريس”.

وتوعّد المزارعون التابعون لنقابتين أساسيتين، إحداهما الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA) الذي يمثّل معظم العاملين في المهنة، بفرض حصار على العاصمة“لأجل غير مسمى”، اعتباراً من غدٍ الإثنين”، مؤكدين أنّ“جميع الطرق الأساسية المؤدية إلى العاصمة سيقطعها المزارعون”.

غير أنّ القيّمين على المنظّمتين لم يقرّروا بعد استمرار التحرّك على مستوى كل البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات المزارعين أرنو روسو لصحيفة“لا تريبون” الأحد،“الميدان هو الذي يقرّر”.

وأضاف أنّ“رئيس الحكومة لم يأخذ في الاعتبار إلّا جزءاً من 122 مطلباً وجهناها إليه”، داعياً إلى“مناقشة كلّ مطلب على حدة”.

وكان المزارعون قد عطلوا بعض الطرق المؤدية إلى باريس الجمعة، فيما بقيت بعض الطرق السريعة مغلقة الأحد، رغم تراجع حدّة التحرّك، وفق الدرك، مقارنة بيوم السبت حين تمّ تسجيل 20 تحرّكا أثّر على 17 دائرة عند الساعة 6,00 صباحاً.

وشارك 72 ألف مزارع الجمعة في التحرّكات في جميع أنحاء فرنسا، وفقاً للنقابات.

وفي منطقة لو غار في جنوب فرنسا، أمضى مزارعون ليلتهم عند حاجز أقاموه على الطريق السريع“اي 9” (A 9)، بالقرب من نيم. وفي بريتاني، لا يزال عدد من الحواجز قائماً على الطرق السريعة.

ويتقاطع غضب المزارعين الفرنسيين مع غضب نظرائهم الألمان، الذين بدأوا نهاية ديسمبر تحركا ضد إصلاح ضريبة الديزل الزراعية التي قررتها حكومة المستشار أولاف شولتس.

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