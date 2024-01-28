إيرادات الشركات الصناعية في الصين تنمو بـ1.1% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالصين ترفع الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة بـ50% في 2023 مزارعون فرنسيون يتوعّدون بحصار باريس رغم وعود الحكومة أسهم الخليج تغلق على تباين وسط ارتفاع أسعار النفط

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، اليوم الأحد، أن إجمالي إيرادات التشغيل للشركات الصناعية فوق الحجم المحدد في الصين بلغ 133.44 تريليون يوان (حوالي 18.80 تريليون دولار) في عام 2023، بزيادة 1.1% على أساس سنوي.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن وتيرة نمو الإيرادات المتراكمة لهذه الشركات ارتفعت لمدة خمسة أشهر متتالية.

وتشير الشركات الصناعية فوق الحجم المحدد إلى الشركات الصناعية التي يبلغ حجم أعمالها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (نحو 3 ملايين دولار).

ومن بين 41 فئة صناعية تراقبها الهيئة سجّلت 27 صناعة نموا في الأرباح مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 12.2 نقطة مئوية عن العام السابق، فيما حققت 29 صناعة انتعاشا للعام بأكمله في معدل نمو الأرباح.

وأظهرت قطاعات الطاقة والتدفئة والغاز والمياه والإمداد أفضل أداء العام الماضي وسجلت الأرباح المجمعة زيادة ملحوظة بنسبة 54.7% على أساس سنوي، وساهمت هذه الزيادة بـ3.1 نقطة مئوية في النمو الإجمالي للأرباح الصناعية في الصين.

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